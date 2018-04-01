Show TV’de ekrana gelen yapımcılığını MF Yapım’ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı Tehlikeli Karım’ın başrollerini; Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ paylaşırken, kadroda Bige Önal, Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar da yer alıyor.

TEHLİKELİ KARIM 2. YENİ BÖLÜM FRAGMAN VE ÖZETİ

Tehlikeli Karım’ın bu akşam ekrana gelecek 2. bölümünde Derin’in Alper’i geri kazanma planı kusursuz bir şekilde işlemiştir. Şimdi tek istediği kocasına kavuşmak ve bütün olanları geride bırakmaktır. Büyük bir pişmanlık yaşayan Alper’in de istediği budur. Ama geride bir suç unsuru kalmıştır.

Fırat Başkomiser’in eline geçen zehirli kokteyl şişesi, çifti sonsuza kadar birbirinden ayırabilecek bir tehlikedir.

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