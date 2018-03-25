Tehlikeli Karım dizisi bu akşam Show TV'de ekran yolculuğuna başlıyor. Tehlikeli Karım dizisinde Mustafa Üstündağ da Fırat karakterini canlandıracak. Peki Tehlikeli Karım Fırat kimdir? Mustafa Üstündağ kimdir?

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan Üstündağ, Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı.

Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur’un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat’ı oynadı. Zeynep’in Sekiz Günü'nde (2007) Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı. Kurtlar Vadisi Pusu adlı televizyon dizisinde Muro karakterini canlandırdı.

Muro karakteriyle oldukça tanınan bir isim olan Mustafa Üstündağ, daha sonrasında Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı sinema filminde de büyük ilgi gördü.

Show TV'de Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur dizisinde de Kahraman rolünü üstlenen Mustafa Üstündağ, bu akşam Show TV'de başlayacak olan Tehlikeli Karım dizisinde Fırat karakterini canlandıracak.

TEHLİKELİ KARIM FIRAT KİMDİR?

Başkomiser Fırat; Meslektaşı İpek’le nişanlıdır. Derin’in kaçırılma olayıyla ilgili soruşturmanın başındaki isim. İşine düşkün, hırslı ve zeki bir polistir. Olayları çözmeye başladıkça karşısına çıkan her yeni düğüm vakayı kişiselleştirmesine neden olur. Bu da onu Derin, Alper ve Seda ile karşı karşıya bırakır.

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