Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, 25 Mart Pazar günü Show TV’de ekran yolculuğuna başlayacak olan Tehlikeli Karım dizisinde polis Fırat rolünü canlandırmaya hazırlanıyor. Evli bir çiftin geçirdiği değişimin nelere sebep olabileceğini suç, aşk ve kara mizah üçgeninde anlatacak olan dizide Mustafa Üstündağ, adalet inancıyla kuralları çiğnemeye eğilimli polis Fırat Engin karakterine hayat veriyor.

Başkomiser olan Fırat, meslektaşı İpek’le nişanlıdır. Derin’in kaçırılma olayıyla ilgili soruşturmanın başındaki Fırat işine düşkün, hırslı ve zeki bir polistir. Olayları çözmeye başladıkça karşısına çıkan her yeni düğüm, vakayı kişiselleştirmesine neden olur. Bu da onu Derin, Alper ve Seda ile karşı karşıya bırakır.

TEHLİKELİ KARIM OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını MF Yapım’ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın yazdığı Tehlikeli Karım’ın başrollerini; Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroya Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar dahil oldu.

TEHLİKELİ KARIM FRAGMANI