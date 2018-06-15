Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul ve çevre illerden Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Altınova ve Kumbağ plajlarına tatilci akını yaşandı.

Akın akın gelen tatilciler nedeniyle Tekirdağ ve çevre yollarda da yoğunluk yaşanırken, tatilci vatandaşların geldiği Altınova ve Kumbağ plajlarında adeta adım atılacak yer kalmadı. Altınova ve Kumbağ plajlarına gelen gelen tatilci vatandaşlar denize girip, bayram tatilinin keyfini çıkartıyor.

"KAÇTIM TEK GELDİM"

İstanbul’dan Tekirdağ’a tatile gelen Neşe Çağ, “Tatil güzel gidiyor kendim istedim geldim İstanbul Bahçelievler'den geliyorum. Eğleniyorum İlk defa geliyorum. Arkadaşlarımdan kaçtım tek geldim başka bir yere gidecektik yalnız Tatile çıkmak istedim” dedi.

İstanbul’dan gelen Kerem Beşkardeş isimli tatilci vatandaş da, “İstanbul’dan geliyorum yazlıkçıyım ben. 18 senedir buraya geliyoruz. Herkese tavsiye ederim genelde sessiz sakindir ama bayram nedeni ile bir yoğunluk var. Ailelere tavsiye ederiz” diye konuştu.

Fatih Cihangir isimli tatilci, “İstanbul’dan geliyorum. Her sene geliyoruz zaten. Bayram nedeni ile bir yoğunluk var fakat biz her zaman yaptığımız bayram tatilimizi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER