Tekzen 5 ayda 10 yeni mağaza açtı

Tekzen 2018 yılında yurt genelinde 20 yeni mağaza açma hedefi kapsamında ocak ayından bu yana İskenderun, Antalya, İstanbul, Erzincan, Keşan, Niğde, Samsun, Lüleburgaz, Ordu ve son olarak da Manisa’nın Alaşehir ilçesinde mağaza açtı.

2018 yılında yüzde 25 büyüme beklentisiyle 1 Milyar TL’nin üzerinde ciro hedefleyen Tekzen, yılsonuna kadar 10 yeni mağaza daha açacak.

Online satışın toplam cirodaki payının ise yüzde 15’e çıkartılması hedefleniyor.