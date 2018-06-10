Türkiye’de mobil kullanıcıların hayatına kolaylıklar getiren Turkcell'in ürünleri arasında yer alan UpCall, yenilenen ara yüzü ve kullanıcı dostu tasarımıyla Turkcell’lilerin kullanımına sunuldu. UpCall, yasal düzenlemeler kapsamında kullanıcıların verdiği izinlerle arayan kimliklerini, aranan kişilere bildiriyor. UpCall ile yapılan aramalar kişiselleşiyor, Turkcell’in dijital altyapısı ile tek ekrandan güvenle yönetiliyor.
Sahip olduğu özellikler ve sağladığı hizmetlerle kullanıcılarının tercih ettiği uygulamalardan biri haline gelen Upcall, Turkcell’lilerden gelen istekler de dikkate alınarak daha kolay ve daha işlevsel hale getirildi, yenilenen ekran yüzüyle kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Yenilenen Upcall’un, profil sayfası optimize edildi ve hem hızlı hem de kolay kullanılır hale getirildi.
Günde ortalama 6 bin kişi tarafından akıllı telefonlara indirilen UpCall uygulaması, şu ana kadar 2.9 milyon kullanıcı tarafından indirildi ve 1 Milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. UpCall’ın hayata geçmesiyle beraber yaklaşık 190 milyon SMS de gönderilmeden, dijitalleşerek push mesaja dönüştü.
Çok sayıda özelliği tek bir uygulamada kullanıma sunan Turkcell mühendisleri, UpCall ile akıllı telefonların hayata kazandırdığı kolaylıklara yenilerini ekledi.
Telefon rehberinde kayıtlı olmasa bile arayanın kim olduğu telefon çalarken görünüyor.
Aralamalarınıza konu eklenerek hangi sebeple arandığı daha telefon çalarken karşı tarafa iletiliyor.
Aramalara resim ve emocan ekleyerek eğlenceli aramalar yapılabiliyor.
Grup oluşturarak tek tıkla gruptaki herkes aynı anda aranarak toplu görüşme yapılabiliyor, hep birlikte sohbet etme imkânı tanıyor.
Rehberde kayıtlı olmayan numaralar aranabiliyor, sistem içerisindeki arama özelliğiyle; en yakın nöbetçi eczane gibi ihtiyaçlara lokasyon bilgisiyle birlikte ulaşılabiliyor.
Arayana Ne Dinletsem özelliği ile telefona cevap verilemediğinde seçilebilen ‘toplantıdayım’, ‘meşgulüm’ vb anonslar ile arayanlara istenilen mesaj dinletilebiliyor.
Rahatsız etme seçeneğiyle istenmeyen kişiler tarafından yapılan aramalara “ulaşılamıyor” mesajı gönderilirken, arayan bilgisi kullanıcıya ulaşıyor.
UpCall favoriler sayfası sayesinde favori numaralar tek elle aranabilirken seçilen numaralar da tek adımda, daha hızlı ve kolay aranabiliyor.
Tüm aramalar tek bir ekran üzerinden yönetilirken; sms ile hizmet alınan Turkcell arama servisleri için bilgilendirmeler artık UpCall içinden kolayca takip edebiliyor.
Spam özelliği sayesinde daha önceden belirlenen numaralar önemsiz arama olarak kullanıcıya bildiriliyor.
Sesli mesajı, yazılı metne dönüştürülüyor.
UpCall uygulaması Apple Store ya da Google Play üzerinden ücretsiz indirilebiliyor. UpCall’un bilinmeyen numaraları göstermesi için aranılan kişinin isminin paylaşılmasına izin vermiş olması gerekiyor. Bunun için arayan kişinin kaydının Turkcell Rehber’de ya da Rehberlik Hizmetleri Servisi A.Ş’nin veri tabanında yer alması gerekiyor. Turkcell’in arama servislerinin aboneleri, bu SMS servislerinin tek bir platforma dönüştürülmüş hali olan UpCall üzerinden bildirimleri de ücretsiz alabiliyor.
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