HT Cumartesi'de cilt tonuna göre makyaj önerileri kaleme alındı.

CİLT TONUNUZU BULMAK İÇİN;

Makyaj ürünü seçmeden önce cilt tonunuzu belirleyin. Cilt tonu ikiye ayrılır: Soğuk ve sıcak. Beyaz ve krem rengi bluz giyerek bir test yapın. Beyaz bluz üstünüzde daha iyi duruyorsa, cilt tonunuz soğuk; krem rengi daha iyi duruyorsa, cilt tonunuz sıcak demektir. Testi, aksesuarla da yapabilirsiniz. Gümüşler soğuk cilt tonunda, altınlar ise sıcak cilt tonunda güzel durur.

FONDÖTEN

- Makyajın bazını fondöten oluşturduğu için, renk seçimi önemli. Cildinizden bir ton açık olması ideal.

- Soğuk cilt tonu için pembe bazlı, sıcak cilt tonu içinse sarı bazlı fondöten daha uygundur.

- Fondöten rengini test ederken elinize değil yüzünüze sürün ve gün ışığında kontrol edin.

- Fondöten cildinizde doğal durmalı. Teninizi koyulaştırmak için kullanmayın.

ALLIK

- Allık rengi cilt renginizden çok farklı olmamalı, sürdüğünüzde sırıtmamalı.

- Açık renk ciltler için pembe tonları, koyu ciltler için mürdüm doğru seçim olur. Cildiniz sarımtrak bir renkteyse bakır tonlarını tercih etmelisiniz. Bronz cilt için şeftali, mercan gibi sıcak tonlar uygundur.

PUDRA

- Koyu renk pudra ile bronz görüntü yaratmaya çalışmak büyük hata. Çünkü çok çirkin ve yapay durur.

- Fondöten renginize uygun pudra seçin. Yarı saydam pudralar en doğal duranlardır.

- Pudra rengi seçerken yüzünüzde deneyip karar verin.

RUJ

- Ruj seçerken tester’ı beyaz kağıda sürüp, baz rengini bulun.

- Sarı cilt renginde kahverengi ve sıcak kırmızı tonları hoş durur.

- Pembemsi cilt için kırmızı ve pembe tonları uygundur.

- Koyu ciltlerde mor ve bordo tonları iyi durur.

- Cildiniz çok açıksa turuncu, pembe ya da açık mürdüm tonlarını tercih edin.

FAR

- Sıcak cilt tonu için bronz, krem, açık kahve, yumuşak yeşil ve mercan renkleri uygundur.

- Soğuk cilt tonu içinse beyaz, gümüş, mor, açık mavi, koyu yeşil ve gri tonları doğru seçim olur.

TEN RENGİNE GÖRE RUJ SEÇME REHBERİ!