TEOG yerine ne gelecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'TEOG'u kaldırın' talimatının ardından TEOG'un bu sene uygulanmayacağı açıklanmıştı. Liseye geçiş için kullanılan TEOG'un yerine gelecek sistemi merak eden öğrenciler, Google'da 'TEOG yerine ne gelecek' sorgularını hızlandırdı. Peki, TEOG yerine ne gelecek? TEOG yeni sistem ne olacak?

TEOG YERİNE NE GELECEK? TEOG YENİ SİSTEM NE OLACAK?

Akademik yıl açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, TEOG yerine gelecek yeni sistemin bir hafta içinde paylaşılacağını açıkladı. İşte Binali Yıldırım'ın TEOG açıklaması:

"TEOG'u bu seneden itibaren uygulamayacağız. Bunun üzerinden çeşitli tezviratlar yapılıyor. Bunların hiçbirisi gerçekle bağdaşmıyor. Öğrenciler okullarında okumaya devam ediyor. Bir hafta içinde detaylarını velilerle paylaşacağız. Daha konforlu bir şey getiriyoruz."

LİSEYE GEÇİŞTE UYGULANACAK MODEL

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, liseye geçişte uygulanacak modele ilişkin, "Bugün, yarın en geç bir hafta içerisinde sanıyorum çalışmalarımızda bir uzlaşı oluşacak." dedi.

Durmuş, TEOG yerine liselere geçişte uygulanacak modelle ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Hamdolsun şu anda işler tıkır tıkır yürüyor. TEOG'la ilgili haziran ayından beri çalışmalar yapıyoruz. Hem idari hem de siyasi anlamda bunları mesul kişilerle paylaşıp onların da görüşünü alıyoruz. Akademik anlamda da hazirandan beri yaptığımız çalışmaları test etmiş oluyoruz. Bugün, yarın en geç bir hafta içerisinde sanıyorum çalışmalarımızda bir uzlaşı oluşacak. Bunların idari ve siyasi boyutlarının da tartışılması lazım. Diyelim ki bir dersin ağırlığını artırmaya veya TEOG'u toptan kaldırmaya kalktık. Bu öğretmenler için norm sorununu gündeme getirecektir. Norm fazlası olacak veya yeni norm ihtiyacı olacaktır. Dolayısıyla bunların da çözülmesi lazım. Bütün bunları çalışıyoruz. Şu anda uzmanlararası çalışma sürüyor. Birazcık daha sabır diyoruz."