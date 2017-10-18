TEOG yerine ne gelecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'TEOG'u kaldırın' talimatının ardından TEOG'un bu sene uygulanmayacağı açıklanmıştı. Liseye geçiş için kullanılan TEOG'un yerine gelecek sistemi merak eden öğrenciler, Google'da 'TEOG yerine ne gelecek' sorgularını hızlandırdı. Peki, TEOG yerine ne gelecek? TEOG yeni sistem ne olacak?
TEOG YERİNE NE GELECEK? TEOG YENİ SİSTEM NE OLACAK?
Akademik yıl açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, TEOG yerine gelecek yeni sistemin bir hafta içinde paylaşılacağını açıkladı. İşte Binali Yıldırım'ın TEOG açıklaması:
"TEOG'u bu seneden itibaren uygulamayacağız. Bunun üzerinden çeşitli tezviratlar yapılıyor. Bunların hiçbirisi gerçekle bağdaşmıyor. Öğrenciler okullarında okumaya devam ediyor. Bir hafta içinde detaylarını velilerle paylaşacağız. Daha konforlu bir şey getiriyoruz."
LİSEYE GEÇİŞTE UYGULANACAK MODEL
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, liseye geçişte uygulanacak modele ilişkin, "Bugün, yarın en geç bir hafta içerisinde sanıyorum çalışmalarımızda bir uzlaşı oluşacak." dedi.
Durmuş, TEOG yerine liselere geçişte uygulanacak modelle ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:
"Hamdolsun şu anda işler tıkır tıkır yürüyor. TEOG'la ilgili haziran ayından beri çalışmalar yapıyoruz. Hem idari hem de siyasi anlamda bunları mesul kişilerle paylaşıp onların da görüşünü alıyoruz. Akademik anlamda da hazirandan beri yaptığımız çalışmaları test etmiş oluyoruz. Bugün, yarın en geç bir hafta içerisinde sanıyorum çalışmalarımızda bir uzlaşı oluşacak. Bunların idari ve siyasi boyutlarının da tartışılması lazım. Diyelim ki bir dersin ağırlığını artırmaya veya TEOG'u toptan kaldırmaya kalktık. Bu öğretmenler için norm sorununu gündeme getirecektir. Norm fazlası olacak veya yeni norm ihtiyacı olacaktır. Dolayısıyla bunların da çözülmesi lazım. Bütün bunları çalışıyoruz. Şu anda uzmanlararası çalışma sürüyor. Birazcık daha sabır diyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 13 saat önceBence teog kalkmasın eyer kalkıcaksa yılsonu okul ortalwmalarlahanggiokulagideceğimiz belli olsun00
-
Misafir 13 saat önceLutfen test olsun acik uclu olursa yandik hadi baskanim neolur00
-
Misafir 13 saat önceAllah bilir!00