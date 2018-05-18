Ternana - Avellino maç önü

Ternana ve Avellino, 18 Mayıs 2018 Cuma günü İtalya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. Ternana 37 puana sahip olarak 22. sırada yer alırken Avellino 45 puanda ve 17. sırada. Ternana son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Avellino, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 151 kodlu maçı oynayanlar; Ternana galibiyet oranı 4.60, beraberlik oranı 3.75, Avellino galibiyet oranı 1.40. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Ternana son hafta oynanan Ascoli maçında 1-2 kazandı.

Avellino, Latina karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Ternana, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 10 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Ternana, kendi sahasında 31 gol attı, 29 gol yedi.

Avellino, dış sahada 2 galibiyet, 8 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Avellino 18 kez gol sevinci yaşadı, 33 kez topu ağlarında gördü.