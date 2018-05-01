Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarda, aralarında örgütün sözde emiri Kasır el-Haddavi ile üst düzey sorumlularının da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı, teröristlerin planladığı canlı bomba eylemleri de başarılı çalışmalarla engellendi.



Terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içinde yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Terör örgütlerine karşı operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarıyla geçen ay da örgüte nefes aldırmadı ve terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe vurdu.



Polis, jandarma ve hudut birliklerinin nisan ayında yürüttüğü çalışmalarda, aralarında örgütün sözde emiri Kasır el-Haddavi ile üst düzey sorumluları olduğu belirlenen yabancıların da bulunduğu çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.



Nisanda şafak vakti ve farklı kentlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla örgüte göz açtırmayan güvenlik güçleri, teröristlerin gerçekleştirmeyi planladığı canlı bomba eylemlerini de başarılı çalışmalarla engelledi.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçen ay düzenlenen operasyonlarda, aralarında terör örgütünün yönetim kadrosundan oldukları belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 200 kişi gözaltına alındı, adreslerde mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan 28 örgüt mensubu tutuklandı, zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.



İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün para transferini yaptıkları ve askeri malzeme temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda, 8 kilo 500 gram altın, 25 kilogram gümüş, 1 milyon 794 bin lira, 1 milyon 300 bin dolar, 118 bin avro, pompalı tüfek ve çok sayısı şarjör ele geçirildi.



İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Şanlıurfa, Düzce ve Sakarya'daki operasyonlarda gözaltına alınan 71 kişiden 5'i tutuklandı.



Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Zanlılardan birinin Suriye'de örgütün elinde olmayan bölgelerde yumurta satıcısı gibi gezerek istihbarat topladığı öne sürüldü. Bir başka zanlının da "haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlüleri kandırarak örgütün Suriye'deki kamplarına götürdüğü" iddia edildi.

DEAŞ'IN SÖZDE EMİRİ İZMİR'DE YAKALANDI



İzmir'de düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyr ez Zor ili ve çevresinden sorumlu sözde emiri Kasır el-Haddavi ile 3 elebaşı yakalandı. Elebaşıların, göçmenlerin arasına karışarak yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edildi. Sözde emirin, terör örgütü DEAŞ'ın bugüne kadar Türkiye'de yakalanan en üst düzeydeki sorumlularından olduğu belirtildi.



Kasır el-Haddavi'nin, 14 Aralık 2017'de Suriye'nin Şaidat kasabasında 700 sivilin DEAŞ tarafından katledilmesinin sorumlularından olduğu öğrenildi. Haddavi'nin, aynı zamanda örgütün elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin en yakınındakilerden, infaz videoları yayımlayan ve ölmesi durumunda yerine geçirilmesi planlanan Saddam Cemal'in yakın akrabası olduğu belirlendi. Kasır el-Haddavi'nin, Suriye'deki çatışma bölgelerinde yaralandığı, yaralı haldeki görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığı saptandı.



Suriye vatandaşı Haddavi ve diğer elebaşılar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede düzenlediği "Fırat Kalkanı" ve "Zeytin Dalı" harekatlarıyla köşeye sıkıştı. Suriye'deki hakimiyet alanını kaybeden DEAŞ'lı teröristler, sürekli yer değiştirmek zorunda kaldı. DEAŞ'ın Deyr ez-Zor bölgesinden sorumlu sözde emiri Kasır el-Haddavi de beraberindeki elebaşılarla sınırı yasa dışı yollardan geçerek Şanlıurfa'ya geldi.



Buradan Gaziantep'e geçen Haddavi, MİT ve emniyetin istihbarat birimlerince adım adım izlendi. Aralık 2017'ye kadar Suriye'deki çatışma bölgelerinde kalan ve terör örgütü içindeki faaliyetlerini sürdüren Haddavi, İzmir'den sınırı deniz yoluyla yasa dışı geçmeyi planlayan göçmenlerin arasına sızarak kaldığı evde uygun zamanı beklemeye başladı.



Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalanan Kasır el-Haddavi'nin üzerinden ABD doları ile sahte isimle düzenlenmiş göçmen kimlik kartı çıktığı öğrenildi. Haddavi'nin, terör örgütü DEAŞ'ın bugüne kadar Türkiye'de yakalanan en üst düzeydeki sorumlularından olduğu bildirildi.

"YEŞİL" KATEGORİDEKİ DEAŞ'LI HATAY'DA YAKALANDI



Hatay'da, aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan terör örgütü DEAŞ üyesi "Ebu Eymen" kod adlı Mehmet Abitoğlu (31) yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abitoğlu tutuklandı.



Hatay'ın Altınözü ilçesinde ise terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Rus vatandaşı A.M. (61) ile eşi M.M. (44) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.M. tutuklandı, eşi M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Malatya, Isparta, Samsun, Gaziantep, İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Kocaeli, Adıyaman, Hatay, Sakarya, Samsun, Edirne, İzmir ve Eskişehir'deki operasyonlarda ise gözaltına alınan 128 kişiden 13'ü tutuklandı.



İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a katılarak intihar eylemcisi olmak istedikleri iddia edilen 2 kadın ile eski polis memurunun yargılandığı davada karar açıklandı. Tutuklu eski polis memuruna 9 yıl 5 ay, 2 tutuksuz sanığa da 6 yıl dokuzar ay hapis cezası verildi.



Kayseri'de, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatınca (INTERPOL) aranan ve ülkesi Belçika'nın Türkiye'den iade talebinde bulunduğu Cezayir asıllı Belçika vatandaşı kadın, DEAŞ'a üye olma suçundan 10 yıl, eşi ise terör örgütüne yardım etme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Kırşehir'de, DEAŞ üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 15 sanığa, 10 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.



Ankara Garı önünde 102 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı davasının firari sanıklarından Ahmet Güneş ile eylemin planlayıcısı olduğu öne sürülen DEAŞ'ın sözde "Türkiye emiri" Yunus Durmaz'ın örgüt kampında çekilmiş fotoğrafları dava dosyasına girdi.



Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 2 kişiden birine ilk duruşmada 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, diğeri beraat etti.



Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 9 sanıktan birine "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütalaada, Bayancuk'un "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya ve "silahlı terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan 2 yıldan 10 yıla, 10 sanığın ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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