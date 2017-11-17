Otomobil

Tesla Semi ve dünyanın en hızlı spor otomobili Tesla Roadster tanıtıldı

17.11.2017 - 09:19 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Elektrikli otomobillerin öncüsü Tesla, uzun süredir beklenen elektrikli TIR'ını ilk kez gün yüzüne çıkardı. Canlı yayınla yapılan lansmanda Tesla'nın kurucusu Elon Musk büyük bir sürprize imza atarak elektrikli TIR Semi'nin yanında, dünyanın en hızlı aracı olan yeni spor otomobili Tesla Roadster'i de tanıttı. İşte Türkiye saat ile 07.40'ta yapılan lansmandan yansıyanlar ve yeni araçların özellikleri, fiyatları...

  • 1 Tesla'nın elektrikli TIR'ı Semi ve yeni spor otomobili Roadster tanıtıldı
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    Tesla'nın uzun süredir beklenen elektrikli tırı ilk kez gün yüzüne çıktı. 

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  • 2 Tesla'nın elektrikli TIR'ı Semi ve yeni spor otomobili Roadster tanıtıldı
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    Beklenen lansman ABD'de TSİ 07.40'ta, Hawthorne'da bulunan Tesla'nın tasarım atöylesinin arkasındaki uçak hangarında gerçekleşti. 

  • 3 Tesla'nın elektrikli TIR'ı Semi ve yeni spor otomobili Roadster tanıtıldı
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    Lansmanda sunumu bizzat Elon Musk yaptı. 

  • 4 Tesla'nın elektrikli TIR'ı Semi ve yeni spor otomobili Roadster tanıtıldı
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    Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Tesla Semi adını verdikleri elektrikli TIR için 1 milyon mil (1.6 milyon km) garanti verdiklerini açıkladı. 

     

     

     

     

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  • 5 Tesla'nın elektrikli TIR'ı Semi ve yeni spor otomobili Roadster tanıtıldı
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Yorumlar 58
  • Misafir 19 dakika önce
    bir onlara bak bir de bize ne aciziz
  • Misafir 2 saat önce
    1.9 saniyede 100'e ulaşacak da, peki ulaştıktan sonra bizim dalak böbrek yerinde kalıcak mi? :D
  • Misafir 2 saat önce
    1.9 saniyede 100'e ulaşıcak da, peki ulaşınca bizim dalak böbrek yerinde kalıcak mı? :D
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