Tesla'nın kabus ayı! Bitmek bilmiyor

Tesla'nın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Tesla Model 3 üretiminde yaşanan sıkıntılar ve geç teslimatlarla başlayan sıkıntı, geçtiğimiz günlerde sürücünün ölümüyle sonuçlanan kaza ve hemen arkasından Citigroup ile Vilas fon yönetiminin negatif analizleriyle iyice arttı. Moody'in şirketin notunu düşürmesi de yaşanan düşüşte etkili oldu.

Özellikle Vilas yatırım fonu yöneticisi John Thompson'ın yaptığı analizde Tesla'nın 4 ay içerisinde batabileceğini açıklaması şirket hisselerindeki düşüşün derinleşmesine neden oldu.

Tesla hisseleri Mart ayı başından bu yana yüzde 24.86 değer yitirdi. Bu durum, 2010 yılında halka arz edilen Tesla için en kötü ay anlamına geliyor. 2018 yılı ilk çeyrek bazında yaşanan yüzde 17.212lik düşüş ise çeyreklik periyotlarda 2013'ten bu yana en kötü performans.

Tesla hisseleri Salı gününü yüzde 8.22 düşüşle tamamlarken, dünkü düşüşü ise yüzde 7.67 oldu.

Öte yandan Morgan Stanley de Tesla'nın yeni fon bulabilmek için bir an önce Model 3 üretimini hızlandırması gerektiğine dikkat çekti.