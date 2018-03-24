Facebook kişisel verilerin gizliliğini ihlal eden ve Cambridge Analytica çalışanının itirafıyla ortaya çıkan skandal sonrası Facebook'u sil kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.

2014 yılında 19 milyar dolara Facebook'a satılan WhatsApp'ın kurucusu Brian Acton da kampanyaya Twitter üzerinden destek veren birçok ünlü arasına katıldı. Sonrasında yaşananlar ise dünyanın gündemine oturdu.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Brian Acton'a "Facebook ne?" diye sordu. İkilinin diyaloğu saniyeler içerisinde binlerce rt ve beğeni alırken araya bir Türk kullanıcı girdi.

Elon Musk'a "Adamsan Facebook'taki SpaceX sayfasını sil" yanıtı veren serdarsprofile isimli kullanıcının attığı mesaja da yüzlerce destek geldi ve Elon Musk da kayıtsız kalamayarak "[Bir sayfımızın] olduğunu bilmiyordum. Sileceğim." şeklinde mesaj attı.

Diyaloğa sonrasında içerik sitesi BuzzFeed'in teknoloji editörü Ryan Mac de dahil olarak, sayfanın görüntüsünü paylaştı ve "Bekliyoruz" yanıtını verdi.

Motherboard editörü Bryan Masse de Tesla sayfasını işaret ederek "Bunun da silinmesi gerekiyor, değil mi?" diye sordu ve Elon Musk'tan "Kesinlikle, her türlü gereksiz." şeklinde yanıt aldı.

5 dakika içerisinde Tesla ve SpaceX firmalarına ait onaylı Facebook hesaplarının silindiği görüldü. Facebook hisseleri silme kampanyası sonrasında yüzde 3.5 düştü.

Kullanıcılar Facebook'un sahibi olduğu Instagram için de benzer isteklerde bulunmasına rağmen Elon Musk bunları yanıtsız bıraktı.

FACEBOOK VERİ SKANDALI NASIL GELİŞMİŞTİ?

2014 yılında Facebook kullanıcılarına sunulan bir kişilik testinin, 50 milyon kullanıcıya ait bilgilerin politik manipülasyon amacıyla kullanıldığını ortaya çıkardı.

2016 ABD Başkanlık Seçimleri’nde Donald Trump’ın kampanyası için çalışan Cambridge Analytica (CA) isimli politik danışmanlık şirketi, Facebook kullanıcılarına sunulan bir kişilik testinden elde ettikleri verileri seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla gerçekleştirdiği dijital manipülasyon çalışmalarında kullandı