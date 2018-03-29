İnsanların zihinsel kabiliyetlerini geliştirmek için çalışan ve beyin nakilleri gerçekleştirmeyi planlayan Neuralink, bugüne kadar çalışmalarını büyük bir gizlilikle yürütürüyordu.

Gizmodo’nun haberine göre, San Francisco’da bir ofis açmak için geçtiğimiz yıl başvuruda bulunan şirket, belediyeye gönderdiği belgelerde ofislerinde hayvanlı testler için bir laboratuvar ve kemirgenlerin muhafaza edileceği bir oda olacağını belirtti.

Şirketin San Francisco’daki merkez ofisinde hayvan barındırma ve testlerde kullanmak için gerekli izinleri aldığı da gelen haberler arasında.

ELON MUSK'TAN ÇILGIN BİR PROJE DAHA! BU SEFER NE SATACAK?

Bugüne kadar Neuralink konusunda fazla konuşmayan Elon Musk, şirketin geliştirdiği teknolojilerin halka ulaştırılmasının 7-9 yıllık bir süreçte gerçekleşebileceğini öngörmüştü.

Ünlü girişimci Wait Buy Why sitesine verdiği röportajda, Neuralink teknolojisinin kaza veya yaşlılık sonucu beyinde oluşan hasar ve kabiliyet kayıplarını giderebileceğini vadetmişti.

Neuralink teknolojilerinin ilk olarak belli başlı engellerden muzdarip insanlara yardım etmek için kullanılması planlanıyor. Musk daha önce yaptığı bir açıklamada, “Bu teknolojinin ilk kullanım alanı felç ve kanser gibi sebeplerden ortaya çıkan beyin hasarlarını gidermek olacak. Bu noktada ilk olarak belli bilişsel yeteneklerini kaybetmiş insanlara yardım etmeye çalışacağız”. demişti.