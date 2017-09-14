TFF 1. Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:



YARIN:

20.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep: Hakan Ceylan

20.00 Elazığspor-Balıkesirspor Baltok: Murat Özcan



16 EYLÜL CUMARTESİ:

17.00 Boluspor-Adana Demirspor: Süleyman Abay

17.00 Samsunspor-Altınordu: Erkan Özdamar

20.00 Adanaspor-Manisaspor: Sarper Barış Saka



17 EYLÜL PAZAR:

17.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

20.00 Gaziantepspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Caner Ak

20.00 Denizlispor-Akın Çorap Giresunspor: Emre Malok



18 EYLÜL PAZARTESİ:

20.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor: Abdulkadir Bitigen

TFF 1. Lig

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