TFF başkan Vekili Usta, yabancı kontenjanını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘futbolda yabancı oyuncu sayısının aşırı oluşunun dezavantajlar getirdiğini, bu durumun Milli takıma yansıdığını ve dolayısıyla yabancı sayısı da belli bir sayıda tutulabilir’ şeklindeki açıklamalarına Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili İbrahim Usta’dan da destek geldi.
Başkan Vekili İbrahim Usta, “Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemlerine aynen katılıyorum. Çok doğru tespitler yaptı ve son derece de haklı. Benim şahsi görüşüm de şudur, Yabancı oyuncu konusunda sınırlandırma mutlaka yapmalıyız.. En az 6 yerli oyuncu sahada olma ki, milli takımımız beslenebilsin. Takımların kadrolarına baktığımızda, Türkiye ligi mi, yoksa Avrupa ligi mi karıştıracak noktasındayız” dedi.
''GELECEK FUTBOLCULAR 25-30 YAŞ ARALIĞINDA OLMALI''
Mutlaka kriterler konulması gerektiğin de ifade eden Usta, “Örneğin, ülkemize gelecek olan yabancı futbolcu yaşı 25-30 yaş aralığında olmalı. Veya en az, 30 kez kendi ülkelerinde milli olduktan sonra Türkiye’ye transferleri olabilir. Türkiye’ye gelen ve gelecek olan yabancıların Çin ve Katar’dan önceki durak yeri bizim ülkemiz olmaması gerekiyor. Geçiş yeri biz olmamalıyız. Dünya futbolcuyla boy ölçüşeceksek bunlar mutlaka olmalı” dedi.
''PREMIER LİG ROL MODEL OLMALI''
İngiltere örneğini de vererek devam eden İbrahim Usta, “Herkesin bildiği gibi İngiltere Premier Ligi’ne transfer olabilmenin şartları vardır. Ülkelerinde futbol oynayacak futbolculara kriterler koymuşlar ve doğruyu yapmışlar, 'Şu kadar milli olduktan sonra gelin' diyorlar. Bizde de bunlar olmalı. Milli takımımızın daha da başarılı olabilmesi için bunlar bence şarttır. Şunda esneme olabilir, sadece Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımıza esnek davranılabilir” dedi.
İbrahim Usta ayrıca, Süper Lig'den küme düşen ancak sözleşmesi devam eden yabancıların sözleşmeleri bittiğinde gönderilip yerlerine yabancı oyuncu alınmaması gerektiğini de belirterek, “Düşünün amatör küme de bile yabancı oyuncular var. Bu kuralında tepeden tırnağa değişmesi gerekir” diye konuştu.
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