TFF'de operasyon yolda

Habertürk Spor'un haberine göre; Türk futbolunun en büyük sorunu haline gelen Türkiye Futbol Federasyonu kurulları ve özellikle Merkez Hakem Komitesi ile Disiplin Kurulu için son gözüktü. Özellikle ligin son haftalarında yaşanan olaylar bugüne kadar kurullara destek olan federasyonun da keyfini iyice kaçırırken, ligin devre arasında operasyon işaretleri gelmeye başladı. Yönetim öncelikle Yusuf Namoğlu ve ekibinin yanı sıra son yıllarda skandal kararlara imza atan Disiplin Kurulu’nu değiştirmeyi planlıyor.

Ancak federasyonun yol haritası net olarak belli değil. Ancak federasyon başkanı Yıldırım Demirören dahil üyelerin büyük bir çoğunluğu Yusuf Namoğlu ve ekibi ile bu sezon yola devam etmenin büyük bir hata olduğunu düşünüyor. Federasyon yetkilileri bu kurullar yüzünden kendilerinin büyük zarar gördüğünü ve artık buna bir son vermenin zamanının geldiği konusunda ortak görüşe vardılar. Özellikle Şenol Güneş’e verilen 1 maçlık cezanın bardağı taşıran son damla olduğu belirtiliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu operasyonu devre arasında başlatmayı planlıyor. Ancak beklenmeyen durumlar gerçekleşirse bu operasyon sezon sonuna sarkabilir. Yani federasyon bu MHK ve bu Disiplin Kurulu ile gelecekte çalışmayı hiçbir şekilde düşünmüyor. Öte yandan TFF yönetimi, bu hafta riva’da bu konuları masaya yatıracak. Ayrıca son zamanlarda kendilerine yöneltilen sorulara yanıt verip vermemeyi kararlaştıracak. Fatih Terim tazminatının durumu da bu toplantıda belli olacak.