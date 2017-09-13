"TFF, deplasman tribünü hakkında soruşturma açacak"

Antalyaspor deplasmanında Galatasaray taraftarının olumsuz olan tribün koşulları ile ilgili olarak yönetici Alper Narman açıklamalarda bulundu. Narman, bugün konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile görüştüğünü söyledi.



Narman, TFF yetkililerin de Antalyaspor kulübünün deplasman tribünü uygulamasının kabul edilemez bulduğunu belirtti. Narman, Antalyaspor yönetiminin konuyla ilgili hala bir açıklama yapmamasını anlayamadığını söylerken, "Benim çabam sadece Galatasaray taraftarı için değil.

Bundan sonra bu olay örnek olmalı ve ev sahibi hiçbir kulüp; deplasman tribününü bu şekilde insanlık dışı bir uygulama ile nefes alınması bile zor kafeslere dönüştürmesin. Bu olayın peşini bırakmayacağım" diye konuştu. Narman'ın isyanı sonrası TFF'nin konuyla ilgili bir soruşturma başlatacağı ve Antalyaspor kulübünden savunma isteyeceği öğrenildi.