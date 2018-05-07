Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu’nun Fatih Terim’e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 Milyon TL tazminat ödemesine karar verildi.

Ayrıntılar birazdan...