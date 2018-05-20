La Liga 38. ve son haftasında Villarreal, Real Madrid'i ağırladı. Konuk ekip, 11. dakikada Bale ve 32. dakikada Ronaldo'nun golleriyle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. İkinci yarıda Villarreal, 70'te Martinez ve 85'te Castillejo ile bulduğu gollerle skoru eşitledi. Maç 2-2 bitti.

Karşılaşmada dikkat çeken ise Enes Ünal'ın ilk 11'de başlayıp 67'de dakika sahada kalması oldu. Milli Takım'ın hazırlık maçları için açıklanan kadrosunda Enes Ünal yer almazken TFF, oyuncunun sakatlığı nedeniyle kafileye alınmadığını açıklamıştı. Enes'in bu açıklamanın ertesi günü maça çıkması soru işaretleri oluşturdu.

— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) May 18, 2018