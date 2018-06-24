Thor Akureyri - Stjarnan maçı istatistikleri

İzlanda Kupa Çeyrek Final maçında Thor Akureyri ile Stjarnan, 25 Haziran 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Ev sahibi Thor Akureyri, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Stjarnan, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 262 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Thor Akureyri kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Stjarnan sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Thor Akureyri önceki hafta Stjarnan mücadelesinde 3-4 yenildi.

Stjarnan, Thor Akureyri karşılaşmaında 3-4 kazandı.