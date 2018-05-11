Başta THY olmak üzere, dünyanın her ülkesinden gelen onlarca hava yolu şirketine ait uçakların bakım ve onarımını yapan THY Teknik, büyümesine paralel olarak üç ilana daha çıkarak personel arıyor.
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre şirket uçak bakım teknisyeni, uçak bakım personeli ve tecrübeli boya personeli arıyor. Uçak bakım personeli için aranan şartlar ise şöyle:
T.C. vatandaşı olmak, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak, 01.01.1988 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak, erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış olmak, askerlikten muaf olmak veya tercihen en az 1 yıl tecilli olmak, İngilizce seviyesini 07.05.2016 tarihi itibariyle en az YDS'den 60 olması ve İngilizceyi akıcı konuşabilmesi.
Bu ilana Matematik, İstatistik, Fizik, Ekonometri, Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümlerinden mezunlarının başvurabileceği belirtildi.
TEKNİSYEN İLANININ KAPSAMI
Teknisyen ilanı kapsamında THY Teknik A.Ş., Sivil Havacılık Yüksekokulu veya Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin Uçak Gövde-Motor Bakım, Uçak Elektrik-Elektronik bölümlerinden mezun adaylar için İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile 3 ay süreli İşbaşı Eğitim Programı (İEP) düzenleyerek eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar için istihdam 3 ay sonunda gerçekleştireceğıini duyurdu.
İşbaşı Eğitim Programı boyunca personel adaylarına günlük 61,65 TL (öğrenciliği devam edenler için 41 TL ) ödenmesi, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primi, Genel Sağlık Sigortası primi İŞKUR tarafından yapılacaktır. İEP başlangıç tarihi Temmuz ayı içerisinde planlandığı belirtildi.T.C. vatandaşı olmak, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,01.01.1989 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak şartları da aranıyor.
BOYA PERSONELİ ALIMI
Sanayi boyacılığı alanında tecrübeli boya personeli alım ilanında ise başvuru şartları T.C. vatandaşı olmak, 01.01.1983 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak, En az lise mezunu olmak (Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı – Otomotiv Boya mezunu olması tercih sebebidir), Sanayi boyacılığı alanında en az 3 yıl tecrübeli olmak (Tecrübe şartını sağlamayan adaylar sürece dahil edilmeyecektir).
VERİLECEK SOSYAL İMKANLAR DA AÇIKLANDI
"THY Teknik A.Ş. geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, yemek, özel sağlık sigortası, aile için sunulan özel sağlık sigortası indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları, kadın çalışanlar için kreş imkanı ya da yardımı, indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkanları, vize kolaylığı, tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları söz konusu sosyal olanaklar arasında yer alır" denildi.
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