THY EuroLeague Final Four’una Türk damgası!

Fenerbahçe Doğuş, geçen sezon THy EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşmış ve basketbolda Avrupa'nın en büyüğü olmuştu. Avrupa’nın en büyük basketbol organizasyonu olan “Turkish Airlines EuroLeague Final Four”, bu yıl 18-20 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek. Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid, CSKA Moskova ve Zalgiris Kaunas takımlarının mücadele edeceği Final Four’da, ilk maçlar 18 Mayıs Cuma günü Real Madrid – CSKA Moskova ile Fenerbahçe Doğuş – Zalgiris Kaunas arasında oynanacak. Kazanan Takımlar ise 20 Mayıs Pazar günü Euroleague şampiyonu olmak için mücadele edecek.

ZALGIRIS’İ TEMSA TAŞIYACAK

Avrupa’nın en önemli takımlarını karşı karşıya getirecek organizasyon, aynı zamanda Türk firmalarının da gövde gösterisine sahne olacak. Fenerbahçe’nin sponsoru Doğuş ve organizasyonun isim sponsoru olan Türk Hava Yolları’nın yanı sıra nesine.com, Tadım, Acıbadem gibi markalar da bir anlamda ülkemizi Belgrad’da temsil edecek. Tüm bu sponsorlukların yanı sıra; Fenerbahçe Doğuş’un cuma günü final yolunda karşı karşıya geleceği Zalgiris Kaunas takımı da salona Adana’da üretilen TEMSA markalı otobüsle gelecek.

İTALYA, BULGARİSTAN, LİTVANYA…

Son yıllarda spor kulüplerine verdiği destekle dikkat çeken TEMSA, Türkiye’de Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Boluspor ve Kocaelispor gibi futbol takımlarının yanı sıra yurt dışında da Bulgaristan’ın Botev, İtalya’nın Ternana ve Sırbistan’ın Berbian Partizan ve Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’ın da tercihi konumunda.