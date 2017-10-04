Evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Türk Hava Yolları ( THY) Uçuş Eğitim Başkanı Kaptan Pilot Sedat Şekerciiçin şirketin yeni uçuş eğitim merkezinde tören düzenlendi.

Dün akşam saatlerinde yaşamanı yitiren Şekerci'nin cenazesi, Yeşilköy'deki eğitim merkezine getirilerek, hazırlanan katafalka konuldu.

Törene, Şekerci'nin ailesi ve yakınları, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile mesai arkadaşları katıldı.

Törende konuşan Aycı, derin ve tarifsiz bir acı içinde olduklarını söyledi.

Aycı, Şekerci'nin inşa ettikleri eserlerin yanında gülen yüzü, insanlığı, beyefendiliği, şirkete adanmışlığı, ailesine olan sevgi ve saygısı, etrafına gösterdiği merhameti ve duygusallığıyla iyi niyeti yüzünden okunan biri olduğunu belirtti.

Şekerci'nin daha nice gence eğitim vermek üzere heyecan duyduğunu ifade eden Aycı, "Fakat Hakk'a yürümek, emaneti teslim etmek, vakti geldiğinde, ne bir saniye erken, ne de bir saniye sonra. İnanmış ve teslim olmuş insanlar olarak bize düşen bu acılı günümüzde kederli ailesiyle birlikte olmak. THY ailesiyle birlikte dayanışmamızı her zamanki gibi, sonuna kadar göstermek, sözlerden ziyade dualarla, ailenin de Şekercikaptanımızın da yanında olmak. Allah bize böyle acılı günler göstermesin. Allah Şekerci kaptanımızın mekanını cennet eylesin." diye konuştu.

Şekerci'nin 4 yaşındaki kızının ve ailesinin artık kendilerine emanet olduğunu kaydeden Aycı, merhumun ismini hep birlikte yaşatacaklarını söyledi. Aycı, acıyı yüreklerinde hissettiklerini dile getirerek, "Onu burada yaşatmaya devam edeceğiz. İnşallah bu tesise de onun ismini verip, onu aramızda yaşatmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

THY Genel Müdürü Ekşi ise çok genç yaştaki ayrılığın merhum Şekerci'ye yakışmadığını söyledi.

Şekerci'nin ailesine Allah'tan sabır ve metanet dileyen Ekşi, "Şu anda önünde bulunduğumuz uçuş eğitim merkezi senin heyecanındı. Daha bir gün önce bu merkeze 10 ilave simülatör alımı için toplantı yapmıştık. Yerli simülatöre büyük katkıların vardı. Yenilerini katmak istiyordun. Bunlar bize senin vasiyetin olsun. Senin ismini burada yaşatacağız." şeklinde konuştu.

Kur'an- Kerim okunması ve törende bulunanlardan helallik istenmesinin ardından Şekerci'nin naaşı, araca konuldu. Merhumun ailesinin bu sırada gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Kaptan Pilot Şekerci'nin Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazınından ardından Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Sedat Şekerci

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