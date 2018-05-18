Tianjin Teda - Shandong Luneng maçı istatistikleri

Tianjin Teda ve Shandong Luneng, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:35. Tianjin Teda 15 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Shandong Luneng 20 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Tianjin Teda, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Shandong Luneng, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 102 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tianjin Teda kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.90, Shandong Luneng sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Tianjin Teda önceki hafta Henan Jianye mücadelesinde 1-0 kazandı.

Shandong Luneng ise Hebei Zhongji maçında 5-4 kazandı.

Tianjin Teda, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Tianjin Teda, kendi sahasında 11 gol attı, 5 gol yedi.

Shandong Luneng, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Shandong Luneng, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.