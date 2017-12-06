Time dergisi yılın kişisini açıkladı: 'Sessizliği bozanlar'

Time dergisi, gelenekselleşen ünlü 'Yılın Kişisi' ödülünün 2017'deki sahibini açıkladı.

Dergiden yapılan açıklamada, bu yılki ödülün cinsel saldırıya uğrayan ve bunu sosyal medyada anlatarak sessizliği bozan kadınların oluşturduğu #MeToo hareketine verileceği açıklandı. Time Genel Yayın Yönetmeni, Edward Felsenthal hareket için "Bu on yıllardır gördüğümüz en hızlı sosyal değişim hareketi" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada başlayan #MeToo (Ben de) etiketiyle, kadınlar yaşadıkları cinsel saldırılarla ilgili paylaşımlar yapmış ve hareket dünyanın birçok yerindeki skandalın gün yüzüne çıkmasında etkili olmuştu.