Tiyatronun bereketli sezonu

İzleyeceğimiz oyunlardan biri Şebnem Bozoklu, İbrahim Selim, Zerrin Tekindor ve Onur Saylak gibi isimlerin rol aldığı ‘Arzu Tramvayı’. İstanbul Tiyatro Festivali’nin de açılış oyunu olacak olan Serdar Biliş imzalı ‘Martı’da ise Boran Kuzum, Ecem Uzun, Fırat Tanış, Gonca Vuslateri, Tilbe Saran gibi isimler var. Levent Üzümcü’nün rol aldığı ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ da iddialı prodüksiyonlardan.

TİYATRO İYİDİR İYİLEŞTİRİR

Tiyatro sezonu açıldı. Tahmin edebileceğiniz gibi bende bir bayram havası! Gelin siz de katılın bu coşkuya, şifa niyetine olduğunu bilerek keyifle kurulun seyirci koltuklarına. Sezonda neler mi izleyeceğiz? İşte size HT Magazin'den Ece Saruhan'ın hazırladığı sezonun yeni oyunlarından ve 21. İstanbul Tiyatro Festivali’nin yerli yapımlarından oluşan bir derleme...

YAZIN bitmesinin benim için tek güzel yanı; tiyatro sezonunun açılıyor olması. Lafı hiç uzatmayacağım, dürüst bir dosta ihtiyacınız varsa eğer, kendinizin ve insanın türlü türlü halleriyle tanışmaya ve barışmaya cesaretiniz varsa, önümüzdeki yaza ruhunuz, zihniniz, yüreğiniz, vicdanınız kış uykusundan uyanmış vaziyette girmekse dileğiniz; tiyatroya gidin.

Çünkü hep söylediğim gibi sanat birleştirir, tiyatro iyidir iyileştirir. Sizin için bu sezon izleyeceğimiz oyunların bir kısmını derledim. Listede olmayanlar gönül koymasın, ne mutlu ki o kadar çok ekip ve oyun var ki (keşke en az bir o kadar da sahnemiz olsa) şimdilik ancak bu kadarını derleyebildim. Devamı gelecek, hem bu köşeyi hem de cuma akşamları Bloomberg HT Life’ı takipte kalın.

'KRAL' ROLÜNDE

TİYATRO Martı, absürd tiyatronun en güzel örneklerinden Eugene Ionesco’nun ‘Kral Ölüyor’ adlı oyununu, yeni bir dramaturji ve metin çalışmasıyla ‘Kral’ adıyla sahneleyecek. Oyun, kralın iktidar sorununu, ölüm korkusunu ve ölmemek için direni- şini komik ve eleştirel bir şekilde sahneye taşıyacak. Ocak ayında prö- miyer yapacak oyunda kralı Erdal Özyağcılar canlandıracak.

MAM’ART TİYATRO'DAN 'KIZGIN DAMDAKİ KEDİ'

MAM’ART Tiyatro, Tennessee Williams’ın yazdığı ‘Kızgın Damdaki Kedi’yi Serkan Salihoğlu, Feri Baycu Güler ve Tuğrul Tülek’in çevirisiyle seyirciyle buluşturacak. Salihoğlu’nun yönetmenliğini de üstlendiği oyunda, Sezin Akbaşoğulları, Tuğrul Tülek, Ayten Uncuoğlu, Ünal Silver, Bennur Duyucu ve Ömür Kayakırılmaz rol alıyor. Pulitzer ödüllü ‘Kızgın Damdaki Kedi’, büyük arazi sahibi, zengin bir Amerikan ailesi içindeki gizlenmiş, saklı kalmış birtakım gerçeklerin ortaya dökülmesiyle yaşanan çatışmaların anlatıldığı psikolojik-gerçekçi bir oyun... Oyunun prömiyerine, 13 Ekim’de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi ev sahipliği yapacak.

'ARZU TRAMWAYI' KASIMDA SEYİRCİ KARŞISINDA

BU sezon seyirciyle buluşacak bir diğer Tennessee Williams imzalı oyun ‘Arzu Tramvayı’. Yapımcılığını Nisan Ceren Göknel’in üstlendiği oyunu Hira Tekindor yönetiyor. Kasım ayında prömiyer yapacak olan oyunun ana kastında Zerrin Tekindor, Şebnem Bozoklu, Onur Saylak ve İbrahim Selim yer alıyor.

KORKUNUN İÇİNDE KORKUSUZ DURANLARIN HİKAYESİ

TOY İstanbul, aralık ayında seyirciyi Kemal Hamamcıoğlu’nun yazıp yönettiği, Metin Akdülger’in rol aldığı bir oyunla selamlayacak. İsmi henüz netleşmeyen oyun korkunun içinde korkusuz duranların hikâyesini anlatıyor, korkunun içinde tam duranların sesine eşlik ediyor.

KIRMIZI BİR ORMANDA MASALSI YOLCULUK

SHAKESPEARE’İN ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ adlı oyunu, Aleksandar Popovski’nin rejisiyle 9 Kasım’da Uniq Hall’de “Perde” diyecek. Seyirciyi zamanda masalsı bir yolculuğa çıkaracak olan oyunda başrolleri Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan, Sezai Aydın, Beyti Engin ve Arda Aydın paylaşıyor. Profesyonel akrobatlarıyla kırmızı bir orman yaratan oyunun müzikleri Kiril Dzajkovski’nin imzasını taşıyor.

REPERTUVARINA 3 OYUN EKLİYOR

AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu’nun bu sezon repertuvarına ekleyeceği 3 oyundan ilki ‘Sanat’. Can Gürzap, Cihan Ünal ve Mutlu Güney’in rol aldıkları oyun 11 Kasım’da prömiyer yapacak. Aralık ayında sahnelenecek ‘Ben Feuerbach’ın yönetmeni Ayşenil Şamlıoğlu. Oyunda Selçuk Yöntem ve Sezgi Mengi rol alıyor. Ocak ayındaysa Ece Temelkuran imzalı ‘Düğümlere Üfleyen Kadınlar’ seyirciyle buluşacak.

DOT'TAN 'ŞAFAKTA BULUŞ BENİMLE'

DOT’UN ‘Meet Me At Dawn/Şafakta Buluş Benimle’ adlı oyunu kasımda prömiyer yapacak. Zinnie Harris’in yazdığı, Murat Daltaban’ın yönettiği oyunda Esra Ruşan ve Berfu Öngören rol alıyor.

BİR KOVAÇEVİÇ BİR DE BRECHT

TİYATROADAM, bu sezon seyirciyi 2 yeni oyunla selamlıyor. Biri Duşan Kovaçeviç’in yazdığı, Emrah Eren’in yönettiği, Erdem Akakçe, Kadir Çermik, Selen Öztürk ve Fatih Koyunoğ- lu’nun rol aldığı ‘İntiharın Genel Provası’. Oyun, 31 Ekim’de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde prömiyer yapacak. Diğeriyse Bertolt Brecht’in yazdığı, Can Yücel’in Türkçe’ye kazandırdığı, Ümit Aydoğdu’nun yönettiği ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’. Oyun, 11 Ekim’de Baba Sahne’de seyirciyle ilk buluşmasını yaşayacak.

"KÜRK MANTOLU MADONNA"

SABAHATTİN Ali’nin kült eseri ‘Kürk Mantolu Madonna’, tiyatroya uyarlandı. Ekimde Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde prö- miyer yapacak oyunun yapımcılığını To Be House of Production, yönetmenliğiniyse Engin Alkan üstleniyor. Oyunda Menderes Samancılar, Tuba Ünsal, Alper Saldıran, Sercan Badur, Lila Gürmen, Sacide Taşaner, Emrah Altıntoprak, Özge Özel, Gamze Akyıl ve Armağan Erkek rol alıyor.

ŞARKILI, DANSLI BİR AŞK ÖYKÜSÜ

İBB Şehir Tiyatroları’nın ‘Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar’ adlı oyunu 18 Ekim’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde prö- miyer yapacak. Bu eğlenceli Broadway müzikali, oyunun şarkılarının bestecisi Marvin Hamlisch ile şarkı sözlerinin yazarı Carole Bayer Sager’in gerçek hayatta yaşadıkları aşk hikâyesinden esinlenilerek yazılmış. Mert Yavuzcan ve Özge Özder, şarkılar ve danslarla sahnede olacaklar.

GERÇEĞİ DEĞİŞEN İNSANLAR

CRAFT Tiyatro’nun yeni oyunu ‘Killology’, bir bilgisayar oyununun hayatın içine sızmasıyla gerçeği değişen insanları konu ediniyor. Gary Owen’ın yazdığı, Hira Tekindor’un Türkçe’ye çevirdiği oyunun yönetmeni İbrahim Çiçek.

TATBİKAT SAHNESİ'NDEN 'PAL SOKAĞI'

TATBİKAT Sahnesi, bu sezon ‘Woyzeck Masalı’nı yeni oyuncularla sahneye koyacak. Oyun, Erdal Beşikçioğlu’nun rejisiyle 12 Ekim’de seyirciyle buluşacak. 5 Kasım’daysa yaşamı ve savaşı sorgulayan ‘Pal Sokağı’ prömiyer yapacak.

ÜMRANİYE'DE YENİ SAHNE

ÜMRANİYE’DE açacağı sahnenin hazırlıklarını son sürat sürdü- ren İstanbul Halk Tiyatrosu’nun Dejan Dukovski’nin yazdığı, Yıldı- ray Şahinler’in yönettiği yeni oyunu ‘Barut Fıçısı’, 6 Kasım’da prömiyer yapacak. Oyunun, “Dileğimiz bu oyunla kırmadan dökmeden, ‘Barut Fıçısı’na dönmüş kendi ülkemizi, şehrimizi ve insanlarımızı anlatmak” diyen ekibinde Yıldıray Şahinler, Erkan Can, Aşkın Şenol, Ruhi Sarı, Faruk Akgören, Aytek Önal, Rüya Önal&Başak Gümülcinelioğlu yer alıyor.

BİR YENİ OYUN BİR DE MÜZİKAL

TİYATRO Keyfi’nin yeni oyunu ‘Çocuk İstiyorum’ 12 Ekim’de prömiyer yapacak. Bekir Aksoy’un yazıp Çiçek Dilligil, Kemal Başar ve Defne Bölükbaşıoğlu’ya birlikte rol aldığı oyunun yönetmeni Turgay Kantürk. 6 Kasım’daysa down sendromuna dikkat çeken, ünlü şarkıcı Özgün’ün ve orkestrasının canlı performans sahneleyeceği, ‘Gözlerinin Ardında’ adlı müzikal seyirciyle buluşacak.

'AZİZNAME'

CUMHURİYET Sahnesi, Aziz Nesin’in sözü hiç eskimeyen eseri ‘Azizname’yi Yücel Erten’in rejisiyle seyirciyle buluşturacak. Emre Altuğ, Bülent Çolak ve Burak Şentürk gibi isimlerin rol aldığı oyunun müzik direktörlüğünü Çiğdem Erken üstleniyor. Oyun, 20 Ekim’de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde prömiyer yapacak.

OYUN ATÖLYESİ'NDEN 'WOYZECK'

YENİ sezonda bir ‘Woyzeck’ yorumu da Oyun Atölyesi’nden gelecek. Oyun, özgün müzikler ve danslar eşliğinde sahnelenecek. Çevirisi Haluk Bilginer’in, rejisi Muharrem Özcan’ın imzasını taşıyan oyunun prömiyeri 5 Ekim’de.

BÜTÜN DERTLERİMİZ SAHNEDE

Tiyatro, en samimisinden bir dertleşme. Bu sezon da her zamanki gibi bütün dertlerimiz dile gelecek sahnede...

İKİNCİKAT YENİLENEN MEKANINDA

İKİNCİKAT yeni sezonda 3 farklı oyun ve yenilenen mekâ- nıyla seyirciyle buluşacak. Oyunlardan ilki Philip Ridley’in yazdığı, Eyüp Emre Uçaray’ın yönettiği, Pınar Çağlar Gençtürk, Ünal Yeter ve Selen Uçer’in rol aldığı ‘Işıltılı Haşereler’. Ekim ayında prö- miyer yapacak olan oyun, insanın tüketim krizine dair ironik bir kara komedi. Sezonun diğer yeni oyunlarıysa Alper Kul’un yazdığı ‘Diyelim ki Birlikteyiz’ ve ‘Örümcek Kadının Öpücüğü’.

İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR KOMEDİ

TİYATRO Kedi’nin yeni oyunu ‘Damadım Olur Musun?’ 12 Kasım’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde prömiyer yapacak. Komedi türündeki oyunda Nuri Gökaşan, Ayşe Erbulak, Özdemir Çiftçioğlu, İpek Tenolcay, İlkyaz Kocatepe ve Berkay Şanveren rol alıyor.

MELEK BAYKAL'LI 'TATLI KAÇIK'

TİYATROKARE, ocak ayında Nedim Saban’ın rejisiyle ‘Süper Bir Gün Geçireceğinizi Nasıl Anlarsınız?’ adlı oyunu seyirciyle buluşturacak. Yeni yılda ayrıca Melek Baykal’ın performansıyla ‘Tatlı Kaçık’ da seyirciyle buluşacak.

TİYATRO PERA'DAN 'ONLARIN HİKAYESİ'

TİYATRO Pera’nın yeni oyunu ‘Onların Hikâyesi’, kasımda prömiyer yapacak. Oyun yurtsuzların, zorunlu göçe zorlananların, bilinmezliğin, korkuların sesini sahneye taşıyacak.

TURGUT UYAR'DAN ŞİİRLER

EKİP Tiyatrosu sezona ‘Dünyanın En Güzel Arabistanı’yla giriyor. 1 Kasım’da Kumbaracı50’de prömiyer yapacak olan oyun, Turgut Uyar’ın aynı adlı kitabında yer alan şiirlerin sahne uyarlaması.

ENTROPİ SAHNE'DEN 2 YENİ OYUN

ENTROPİ Sahne, sezonu 2 yeni oyunla karşılıyor. ‘Ran’ın prömiyeri bugün. Yurdaer Okur, yönetmenliğini de üstlendiği bu tek kişilik performansta, sanatseverleri Nâzım Hikmet’in şiir ve mektuplarıyla buluş- turacak. 8 Ekim’deyse ‘Boş Şehir’ seyirciyle buluşacak.

DÖRTLEME TAMAMLANIYOR

ALİ Poyrazoğlu Tiyatrosu, bu sezon repertuvarına 2 yeni oyun ekliyor. İlki usta oyuncunun ‘Ödünç Yaşamlar’, ‘Asi Kuş’ ve ‘Ben Eskiden Küçüktüm’den oluşan üçlemeyi, dörtlemeye tamamlayacağı tek kişilik performansı ‘Usta ve Çırak’. Ayrıca 3 kişilik, ‘Tamamla Bizi Ey Aşk’ adlı yeni bir oyunla daha seyirciyi selamlayacak.

2 TİYATRODAN ORTAK YAPIM: HAYVAN ÇİFTLİĞİ

ALTIDAN Sonra Tiyatro’nun yeni oyunu ‘III. Richard’, 28 Eylül’de prömiyer yaptı. William Shakespeare’in yazdığı oyunun yönetmeni Yiğit Sertdemir. Tardieu’nün kısa oyunlarından hareketle, yine Yiğit Sertdemir’in rejisiyle sahnelenecek olan ‘Filifu’nun İntikamı-Bir Tardieu Şeysi’ ise 26 Ekim’de prömiyer yapacak. Ayrıca Altıdan Sonra Tiyatro ve D22, bu sezon ortak bir yapım; George Orwell’ın dispotik romanı ‘Hayvan Çiftliği’ için bir araya geldi. 29 Ekim’de Zorlu PSM Studio’da prömiyer yapacak oyunu Yiğit Sertdemir yönetiyor. Oyunda rol alan isimler ise Berkay Ateş, Bur- çin Yel, Buse Kara, Can Kulan, Doğaç Yıldız, Ece Yaşar, Gamze Güzel, İsmail Sağır, İpek Büyükakın, Merve Yiğit, Murat Kapu, Pelinsu Karayel, Tanıl Yöntem ve Zehra Bilgin.

'KADIN' KONSEPTLİ

EMEK Tiyatrosu, Tiyatroperest’le dayanışma içerisinde girdiği 6. sezonunda repertuvarına ‘kadın’ konseptinde yeni oyunlar katıyor. ‘Othello! (Bir İntikam Provası)’, Merve Engin ve Pınar Yıldırım’ı aynı sahnede buluşturuyor. Tiyatronun repertuvarında sezonun ikinci yarısında seyirciyle buluşacak, 5 kadının performe edecekleri masallarıyla vücut bulacak bir oyun da var.

GÜÇLÜ BİR REPERTUVAR

İSTANBUL Devlet Tiyatrosu’nun 2017-2018 tiyatro sezonunda repertuvarına eklediği oyunlar şöyle: ‘Elektra’, ‘Romeo ve Juliet’, ‘Nehrin Solgun Yüzü’, ‘Bayrak’, ‘Avrupa’, ‘Günün Çorbası’, ‘Alyoşa/ Hayati Çitaklar’, ‘Karmakarışık’, ‘Aile Sırları’, ‘Kunduracı Doktor’, ‘Fatima’nın Erkekleri’, ‘Puslu Kıtalar Atlası’, ‘Filozof Ahmed’, ‘Aşk Zamanı Savaş’, ‘Ekşi Tom’, ‘Düdüklüde Kıymalı Bamya’, ‘Ayrılış’, ‘Hortlaklar’, ‘Narnia Günlükleri’.

KASIMDA FESTİVAL VAR

21. İstanbul Tiyatro Festivali, 13-26 Kasım arasında yurtdışından 6, Türkiye’den 13 tiyatro, dans ve performans topluluğunu ağırlayacak. İşte festivalin yerli yapımlarından bazıları

FESTİVALİN AÇILIŞ OYUNU MARTI

PÜRTELAŞ Tiyatro, Anton Çehov’un ‘Martı’sını çağdaş bir yorumla seyirciyle buluşturacak. Serdar Biliş’in yönettiği oyunun Türkçe versiyonu Ahmet Sami Özbudak’ın, müziği Çiğ- dem Erken’in imzasını taşı- yor. Oyunun, aradan geçen 120 yılı aşkın tarihe rağmen günümüzün arada kalmış, bir türlü harekete geçemeyen insanıyla aynı dili konu- şan karakterlerine Boran Kuzum, Ecem Uzun, Fırat Tanış, Gonca Vuslateri, Kayhan Açıkgöz, Serdar Orçin, Sevil Akı, Şerif Erol, Tilbe Saran, Cem Cücenoğlu ve Yasin Bardakçı can veriyor. Oyun, 13-14-15 Kasım’da Zorlu PSM Studio’da.

GENCO ERKAL'DAN 'GÖÇMENLEEEER'

USTA oyuncu Genco Erkal festivalde, mültecilere dair bir oyunla seyirci karşısına çıkacak. Matei Visniec’in gerçekçi ve yer yer absürd tınılı eserinin sahne ve kostüm tasarımında Claude Leon’un imzası var. “Ülkelerimiz ölüyor, bir ülke ölmeye başladıktan sonra yapacak bir şey yoktur” diyen ‘Göçmenleeeer’, 21 ve 22 Kasım’da Kenter Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

B PLANI'NDAN 'YUVA'

B Planı’nın Sami Berat Marçalı’nın yazıp yönettiği ‘Yuva’ adlı oyunu, festival kapsamında 14 ve 25 Kasım’da ENKA İbrahim Betil Oditoryumu’nda seyirciyle buluşacak. Göç- menlik, iletişim, yuva arayışı ve birbirimizi anlama üzerine bir oyun olan ‘Yuva’da Bora Akkaş, Erol Ozan Ayhan, Özlem Zeynep Dinsel ve Saim Karakale rol alıyor. B Planı’nın bu sezon seyirciyle buluşturacağı yeni oyunlar arasında Rajiv Joseph’in yazdığı, Sami Berat Mar- çalı’nın Türkçe’ye çevirip yönettiği ‘Tac’ın Nöbet- çileri’ de var. Oyun 16 Ekim’de Baba Sahne’de prömiyer yapacak.

DASDAS 'UYARCA' İLE FESTİVALDE

DASDAS, 21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, 18 Kasım’da Friedrich Dürrenmatt’ın ‘Uyarca’sını Ahmet Mümtaz Taylan’ın rejisiyle sahneye taşıyacak. DasDas’ın bu sezon seyirciyle buluşturacağı diğer yeni oyunlardan ‘Çok Satanlar’ prömiyer yaptı, ‘Çirkin’ ise 5 Ekim’de prömiyer yapacak.

KİRLİ ÇAMAŞIRLAR ORTALIĞA SAÇILACAK

BAKIRKÖY Belediye Tiyatroları (BBT) festivalde Ceren Ercan’ın yazdığı, Yelda Baskın’ın yönettiği ‘Seni Seviyorum Türkiye’ ile yer alacak. Seyirciyi, yolları, yanlarında kirli çama- şırlarıyla İstanbul’un göbe- ğindeki, memleketin halet-i ruhiyesini yansıtan bir çamaşırhanede kesişen 5 kişinin hikâ- yesiyle buluşturacak olan oyun, 16-17 Kasım’da Yunus Emre Kültür MerkeziTurhan Tuzcu Sahnesi’nde. BBT’nin sezon repertuvarında yer alan diğer yeni oyunlarsa ekim ayında prö- miyer yapacak olan ‘Kardeşlerimi Arıyorum’ ve ‘SherlockHamid’ ile aralık ayında seyirciyle buluşacak olan ‘Cıngıllı’ ve ‘Terör’.

'AKŞAM YEMEĞİ'

SEMAVER Kumpanya’nın ikiyüzlü ahlak düzenini sorgulayan ‘Akşam Yemeği’ adlı oyunu Herman Koch’un aynı adlı romanından uyarlandı. Serkan Keskin, Sarp Aydınoğlu, Mustafa Kırantepe ve Sezin Bozacı’nın rol aldıkları oyun, 15-16 Kasım’da Çevre Tiyatrosu’nda, 20-21 Kasım’da CKM’de!

'FIRTINA'

MODA Sahnesi’nin William Shakespeare’in yazdığı, Kemal Aydoğan’ın yönettiği yeni oyunu ‘Fırtına’ 4 Ekim’de prömiyer yapacak. 18 Kasım’da festival kapsamında da seyirciyle bulu- şacak olan oyun, iktidar, ihanet, intikam, affetme ve sömürgeleştirme gibi meseleleri fantastik ve komik bir atmosferle sahneye taşıyor.

FONUNDA MÜZEYYEN SENAR KONSERİ OLAN BİR AŞK HİKAYESİ

Nahid Sırrı Örik’in, bugüne dek hiç sahnelenmeyen yapıtı ‘İhanet’ Ankara Devlet Tiyatroları tarafından Özen Yula’nın rejisiyle, festivalde seyirciyle buluşacak. Oyun, 1930’lu yılların Türkiye’sinde Ankara’da bir konakta yaşayan 2 kardeş arasındaki rekabeti konu alı- yor. Güzellik-çirkinlik, iyilik-kö- tülük, zafer-mağlubiyetin iç içe olduğu bu çekişmeli aşk hikâyesinin fonundaysa Müzeyyen Senar’ın, Ankara Radyosu’nda verdiği konser yer alıyor. ‘İhanet’ 25 ve 26 Kasım’da CKM’de seyirciyle buluşacak.

ece saruhan