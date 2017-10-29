TMO fındık - fındık alım fiyatları 2017

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, fındık alımlarına başlamalarının ardından iki ay geçtiğini, geldikleri noktada 56 bin fındık üreticisinden 100 bin ton fındık satın alındığını belirtti.

Kemaloğlu, "Yaklaşık 13 bin fındık üreticisine de 45 bin ton civarında fındık alımı için randevu verdik. Satın aldığımız fındığın değeri yaklaşık 1 milyar lira. Bugün itibarıyla üreticilere 800 milyon lira civarında ödeme yapıldı." diye konuştu.

Alım noktası sayısının 44'e ulaştığını anlatan Kemaloğlu, "Önümüzdeki günlerde alım noktalarında talepler azaldıkça toparlanma olabilir ama ana iş yerlerimizin, depoların olduğu yerlerin hepsinde alım devam edecek." ifadesini kullandı.

Üç gün sonraya randevu alınabiliyor

Kemaloğlu, TMO’ya fındık satmak isteyen üreticilerin önümüzdeki günler için çok rahat randevu alabileceğine işaret ederek, "Kasım sonuna kadar randevu var ama aralarda bir sürü boşluk var. Üretici bize haftaya fındık satmak istiyorsa da satabilir, üç gün, beş gün sonra, kaç gün sonra arzu ediyorsa fındığı rahat satabilir." dedi.

TMO fındık

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