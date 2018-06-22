Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun ( TMSF) elinde olan Dumankaya ile Fi Yapı gruplarına ait yarım kalan inşaat işlerini 3 Alman firma ve bir yabancı fon çözecek. Türkiye’de daha önce Marmarapark AVM ve Kayseri Forum AVM’yi hayata geçiren Alman Drees&Sommer ve iştirakleri Eurabau, CPB Project Development ile inşaatların finansmanını sağlayacak Flagman Capital ile anlaşma imzalandı. Düğümü çözecek şirketlere, yarım kalan projelerin tamamlanması için büyük çoğunluğu Macaristan Eximbank’tan olmak üzere 450 milyon Euro kredi tahsis edildi. Toplam 8 bin 164 müşterinin mağdur olduğu konut projelerinin 2.5- 3 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor.

İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK

Gazete Habertürk'ün haberine göre projelerin tamamlanması konusunda mağdurlardan ilave bedel talep edilmeyeceğini belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “İlk olarak bir kısmı tamamlanmış projeler tamamlanacak, daha sonra başlanmamış projelerin inşasıyla devam edilecek. Yaklaşık yüzde 80’i tamamlanan Sancaktepe projesi, çok kısa sürede teslim edilebilir. Fikirtepe’de 250 bin liralık kira yardımı yaptık. Sözleşmesinde kira ödeme maddesi olan vatandaşlara kiraları ödenmeye devam edecek” dedi. Konsorsiyumun Türkiye temsilcisi Drees&Sommer Yönetici Ortağı Steffen Sendler, projelere en hızlı şekilde başlayacaklarını söyledi.

1.3 MİLYAR TL’LİK KAYNAK

Gülal, söz konusu projelerin tamamlanması için 1.3 milyar liralık kaynak gerektiğini söyledi. Toplantıda verilen bilgiye göre, projelerin tamamlanması karşılığında konsorsiyuma Fi Yapı Grubu’na ait İzmir, Dikili’deki 50 milyon Euro değerindeki Garip Adası’yla birlikte Fikirtepe’de hiç başlanmamış iki projedeki dairelerden elde edilecek gelirler verilecek. Dumankaya ve Fi Yapı’ya Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından FETÖ soruşturması kapsamında el konulmuştu.

YAŞLILARA ÖZEL BİR PROJE YAPILACAK

Yarım kalan projelerin tamamlanması için verilen Garip Adası’na yaşlılar için 150 milyon Euro değerinde bir turistik termal tesis kurulacak. 358 bin metrekare büyüklüğündeki Garip Ada Dikili’ye 4, Çandarlı’ya 10, Bergama’ya 19 kilometre uzaklığında bulunuyor. Ada, Yunanistan’ın Midilli Adası’nın ise 13 deniz mili uzağında konumlanıyor. Bölgede antik yerleşim izlerine de rastlanıyor.

‘SATIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL’

Gülal, anlaşmanın Fi Yapı ya da Dumankaya gruplarının satışı için değil, projelerin tamamlanması için yapıldığını belirtti. Dumankaya’nın Mozaik, Modern Vadi, Adres Sancaktepe, Fikirtepe 1 ve Fikirtepe 2 projelerinde 3 bin, Fi Yapı’nın Fi Side, Fi Life, Fi Kırıkkale ve Fi Tower projelerinde 5 binden fazla müşteri mağdur oldu.

İŞBİRLİĞİNE DEVAM EDİLECEK

Gülal, bu anlaşmada öncelikli amaçlarının mağduriyetleri gidermek olduğunu belirterek, “Elimizde 960 firma var. Konsorsiyumla özelikle inşaat ve enerji alanında kayyumda olan diğer şirketlerle ilgili de işbirliğine gidebiliriz. Kendilerine bu projelerde destek olacağız” diye konuştu.