Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ( TOBB), Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sanayicilerle bir araya geldi.

Kocaeli Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve çok sayıda Kocaelili sanayici katıldı. Toplantıda konuşan KOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'nin Türkiye sanayisindeki öneminden bahsederek Kocaelili iş adamlarına ülke ekonomisine verdiği katkı için teşekkür etti.



"Türkiye'de ilk defa geçen yıl firmaların işe aldığı kişi sayısı 1 milyon 500 bin kişi oldu"

Sözlerine Türkiye sanayisinin gelişmesi için yapmış oldukları çalışmaları aktararak devam eden Hisarcıklıoğlu, "Geçen yıl Şubat ayında sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve bakanlarımız ile beraber her yıl düzenlediğimiz, 9 saat süren ve her yıl oda başkanının çıkıp kendi ilinin sorunlarını anlattığı bir toplantıda bir araya geldik. Bu kapsamda toplantıda Cumhurbaşkanına, "Cumhurbaşkanımız istihdam süreçlerindeki vergi yüklerini biraz. 2017 yılı sıkıntılı bir devre. Herkes namüsatit bir tablo çiziyor ama biz bunu tersine çevireceğiz. Bize burada bize katkı sağlayın' dedik. Cumhurbaşkanımız da 'Tamam ben onu yaparım da sen bana ne vaat ediyorsun' dedi. Her üye başına bir kişi istihdam etmemizi istedi. Bir baktım salondaki bütün oda e borsa başkanı alkışladı. Yapınca bende dedim ki, 'Sayın cumhurbaşkanım bunlar alkışlayınca sözü vermek bana düştü. İnşallah Allah yüzümüzü kara çıkarmaz' dedik. Ve o indirim sayesinde Türk özel sektörü tarihinde bir ilki yaptı. Allah hepinizden razı olsun. Türkiye'de ilk defa geçen yıl firmaların işe aldığı kişi sayısı 1 milyon 500 bin kişi oldu" dedi.





"Vergi sıfır liraya geldi haberiniz olsun"

Türkiye'de yapılan teşviklerden sanayicilerin haberdar olmadığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Yapılan istihdam teşviklerinin özellikle şirket patronlarının hiç haberi yok. Kocaeli'nde de üretim yapıyor. O firmada bir çalışma yaptık. İstihdam teşviklerini kullanmamış. En kurumsal firmanın haberi yok. Biz gece gündüz firmalar için bir şeyler yapalım diye uğraşalım ama üye, 'O da ne iş yapar' diyor. Bu yıl itibari ile yanımızda çalışan her kişi için devletten 100 lira destek. Toplam devletin Türk özel sektörüne vereceği destek 10 milyar TL. Artık askeri ücretle aldığımız her çalışan için askeri ücreti biz veriyoruz, 900 lirasını devlet veriyor. Yani vergi sıfır liraya geldi haberiniz olsun. Bu ilk defa oluyor" diye konuştu.



"Hedef, Türkiye'yi Dünya'nın ilk 20 sırasına taşımak"

2017'nin son çeyreğinde Türkiye'nin büyümede dünya şampiyonu olmasını sanayicilerin sağladığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Hedef ne? Hedef, Türkiye'yi Dünya'nın ilk 20 sırasına taşımak. Üç kademe birden atlatacağız. Türkiye Dünya'nın en büyük 17. ekonomisi. Dünyanın en büyük iş yapma endeksinde yatırımcı için iş yaparken bürokrasi azalsın. Benim sizlerden özellikle ricam birbiriniz ne olur birbirimizi ötekileştirmeyelim. Birbirimizi siyasi görüşümüz ile etnik kökenimiz yüzünden ötekileştirmeyelim. Bakın mezhebiniz, inancınız, kökeniniz ne ise osunuz. Şu anda biz 80 milyonluk ülkede kardeşiz. Bakınız başımızdan son 2 tane hadise geçti. 15 Temmuz'u geçirdik yalnızdık, kimse yoktu. Afrin'de yine yalnızız. Bizim bizden başka dostumuz, kardeşimiz yok. 80 milyon, birbirinize sımsıkı sarılın" şeklinde konuştu.



"İş dünyamızın sorunlarının olduğunu biliyoruz"

Hisarcıklıoğlu'nun ardından konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli'de sanayiye yönelik yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler aktararak, "İş dünyamızın sorunlarının olduğunu biliyoruz. Üniversitemiz ile iş birliği içerisinde sanayi üniversite buluşması çalıştayını gerçekleştirdik. Meslek yüksek okullarımızın ne tür öğrenci yetiştirdiğini, sanayicilerimizin ne tür öğrencilere ihtiyacı olduğu çalışmalarını aynı şekilde liselerimizde de yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



İDEV Evlilik Fuarı'nın açılışına katıldı

Toplantı, Vali Hüseyin Aksoy'un konuşmasının ardından sanayi firmalarına yeterlilik belgesi vermesi ile son buldu. KOBB Başkanı Rıfat, Hisarcıklıoğlu, toplantının ardından Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen 4. İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarının açılışına katıldı.