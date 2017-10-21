TOFAŞ: 83 - Beşiktaş Sompo Japan: 79 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya TOFAŞ, Mejia ve Owens'ın sayılarıyla hızlı başlasa da Beşiktaş Sompo Japan, Lima, Diebler ve Weems ile skor üreterek, 4. dakikada 7-6 üstünlük kurdu. Aynı dakika içerisinde Owens ile skor üstünlüğünü tekrar ele geçiren TOFAŞ, Kadji'nin de pota altındaki etkili oyunuyla 8-0'lık seri yakaladı ve 6. dakikayı 14-7 önde geçti. Sertaç Şanlı ve Diebler ile skor üreten siyah-beyazlı ekip, 9. dakikada 20-20 eşitliği sağlayıp ardından da Sertaç Şanlı'nın serbest atışlarıyla (20-22) öne geçse de Paunic ile 3 sayılık atışta isabet bulan TOFAŞ, ilk çeyreği 23-22 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan TOFAŞ, Yiğit Arslan ve Kadji'nin basketleriyle 13. dakikada farkı yeniden 7 sayıya (31-24) çıkardı. Weems'in sayılarıyla rakibinin farkı açmasına izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, Diebler'ın üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle 17. dakikada skoru 36-36'ya getirdi. Periyodun kalan bölümünde Owens ile skor üreten TOFAŞ karşısında konuk ekip, çeyreğin bitimine 3 saniye kala Strawberry'nin serbest atışlardan bulduğu sayılarla soyunma odasına 43-42 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına Lima'nın smacıyla başlayan Beşiktaş Sompo Japan'a Mejia'nın üst üste attığı sayılarla karşılık veren TOFAŞ, 23. dakikayı 46-45 önde geçti. Çeyreğin kalan bölümünde hızlı hücumlarla sayı üreten ev sahibi ekip, final periyoduna 62-58 üstün girdi.

Son çeyreğe Kenan Sipahi, Weems ve Strawberry'nin basketleriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 32. dakikada öne geçerek, skoru 65-62'ye getirdi. Barış Ermiş ve Morgan'ın sayılarıyla skoru lehine çeviren TOFAŞ, 38. dakikada 72-70 öne geçti. Karşılaşmanın bitimine 16 saniye kala Diebler ile serbest atış çizgisinden üç sayı bulan siyah-beyazlı ekip, beraberliği sağladı: 79-79. Kalan kısa bölümde Morgan ve Henry ile skor üreten TOFAŞ, salondan 83-79 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta 19'ar sayı üreten Mejia ile Kadji, galibiyette önemli rol oynadı. Beşiktaş Sompo Japan'da ise 20 sayıyla oynayan Strawberry, maçın en skorer ismi oldu.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Erşan Kartal, Semih Vural, Can Mavisu

TOFAŞ: Barış Ermiş 6, Yiğit Arslan 8, Mejia 19, Kadji 19, Owens 9, Morgan 11, Henry 6, Paunic 5, Muhsin Yaşar

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Strawberry 20, Lima 8, Weems 17, Diebler 17, Boathright 4, Erkan Veyseloğlu 2, Kenan Sipahi 7, Can Maxim Mutaf, Sertaç Şanlı 4, Samet Geyik

1. PERİYOT: 23-22

DEVRE: 42-43

3. PERİYOT: 62-58

BEŞ FAULLE OYUNDAN ÇIKANLAR: 39.14 Barış Ermiş (TOFAŞ), 39.54 Strawberry (Beşiktaş Sompo Japan)