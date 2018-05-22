Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinin ilk maçında TOFAŞ, sahasında Eskişehir Basket´i ağırladı.

Maça Josh Owens´ın turnikeden bulduğu sayı ile başlayan ev sahibi, karşılıklı sayıların ardından dış atışlardan da isabet bularak 10-0´lık seri yakaladı: 23-10. Raymar Morgan´ın skorer oyunuyla mavi yeşilliler ilk çeyreği 30-17 önde kapadı.



İkinci çeyreğe de hızlı başlayan TOFAŞ, 12 dakika geride kalırken Sammy Mejia´nın turnikeden bulduğu basket ile farkı 20´ye çıkardı: 37-17. Tony Crocker ve Kenny Kadji´nin de üçlükleriyle ritmini sürdüren Bursa temsilcisi, taraftar desteğini de arkasına alırken Sammy Mejia´nın basketi sonrası soyunma odasına da 51-33´lük üstünlükle girdi.



Dönüşte de savunma disiplininden ödün vermeyen TOFAŞ, 23´üncü dakika sonrası Barış Ermiş´in basketiyle farkı bu kez 30´a çıkardı: 63-43. Bu bölümde 14-0´lık seri yakalayarak iyiden iyiye maçtaki hakimiyetini perçinleyen TOFAŞ, skoru 72-43´e çekerken, Joshua Duncan´ın 3 sayılık isabetine karşın final çeyreğine 72-46´lık skor avantajıyla başladı.



Son çeyrekte de TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene genç oyuncularına şans verirken aradaki farkı iyi koruyan TOFAŞ, parkeden 85-58´lik skorla galip ayrılmasını bildi. Böylelikle mavi yeşilliler, serinin ilk maçında saha avantajını korudu.



Serinin ikinci maçı 24 Mayıs Perşembe günü saat 18.15´te Eskişehir´de oynanacak. TOFAŞ bu maçı da kazanması halinde yarı finale yükselecek.





