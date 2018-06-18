En düşük konut fiyatının 198 bin TL ve en düşük taksit tutarının 700 TL olan 1356 konut için başvuruların bugün itibarıyla başladığını söyleyen Turan, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların en geç 29 Haziran 2018 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerektiğini belirtti.
934 konutun alt gelir grubu, 422 konutun ise orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara satılacağını vurgulayan Turan, “Vatandaşlarımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurup ve onlarca konut projesinin hayata geçirdik. Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz” dedi.
29 Haziran 2018 tarihine kadar yapılacak başvurular sonunda 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Noter huzurunda yapacak kura çekimi ile konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini söyleyen Turan, “Alt gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşlarımız bin TL, orta gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşlarımız ise 2 bin TL başvuru bedeli müracaatlarını gerçekleştirebilir. Kura sonucunda konut sahibi olamayan vatandaşlarımıza başvuru bedellerini ise 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren iade edeceğiz” açıklamasında bulundu.
EMEKLİLERE ÖZEL 240 AY VADE 700 LİRA TAKSİT
Silivri’de alt gelir grubuna yönelik satışa sunulan 934 konut içerisinde yer alan 234 konutu emekli vatandaşlara ayırdıklarını belirten Turan, şöyle devam etti: “Emekli büyüklerimiz satışa sunacağımız konutlara 25 bin TL peşinat bedeli 180 ay vade veya 30 bin TL peşinat bedeli 240 ay vade seçeneği ile başvuruda bulunabilecekler. Bunun yanında engelliler, şehit aileleri ve malullerine de özel kontenjan ayırdık. Alt gelir grubunda satışa sunduğumuz 47 konut ile orta gelir grubunda yer alan 22 konutu engelli vatandaşlarımıza ayırdık. Ayrıca ‘Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine’ kuraya girmeden konut alma hakkı tanıdık”
DAR GELİRLİYE 961 TL TAKSİTLE 934 KONUT
Dar gelirliye yönelik 2+1 nitelikte 934 konutumuzu 198 bin TL ve 961TL taksitle satışa sunulduğunu belirten Turan, orta gelir grubuna yönelik 3+1 nitelikte satışa sunulan 422 konutun ise 285 bin TL ve 1958 TL taksitle satılacağını söyledi.
BAŞVURU ŞARTLARI
Satışa sunulan konutlara başvuru yapacak vatandaşların hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, ”Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaları ve İstanbul’da en geç 30.06.2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Alt gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın hane halkı net gelirinin en fazla 4.800 TL olması ve 25 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Orta gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor” dedi.
KURA TARİHİ 11-12 TEMMUZ
Turan, başvuru şartlarını sağlayan kişilerin, başvurularını 18 Haziran-29 Haziran 2018 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin İstanbul 'daki bütün şubelerine başvurarak yapabileceğini söyledi. Turan, ayrıca TOKİ’nin www.toki.gov.tr adresi ile Halk Bankası’nın İstanbul’daki tüm şubelerinden başvuru koşullarının ayrıntılı olarak temin edilebileceğini kaydetti.
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