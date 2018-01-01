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Tolga Güleç ile Yeliz Şar, 5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz ay noktalamıştı. Boşanmanın ardından Nişantaşı'nda görüntülenen Yeliz Şar, "Bir sıkıntı yok, ayrılsak da beraberiz. Hala birlikte yaşıyoruz" itirafında bulunmuştu.