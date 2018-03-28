Beyoğlu'nda 1 Mayıs 2016'da kullandığı TOMA ile Nail Mavuş'a çarparak ölümüne neden olan polis memuru Abdurrahman O., ailenin şikayetinden vazgeçmesi üzerine, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya hakkında, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan polis memuru Abdurrahman O., ile Nail Mavuş'un oğlu Serdar Mavuş katıldı.

AİLE ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Duruşmanın başlamasıyla birlikte söz alan ailenin avukatı, sanıkla ölen kişinin ailesi arasında uzlaşma sağlandığını bu nedenle de şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi. Daha sonra söz alan Serdar Mavuş da, şikayetlerinden vazgeçtiklerini beyan etti. Sanık Abdurrahman O., da olaydan pişmanlık duyduğunu aile ile uzlaşma sağladıklarını ifade etti.

UZLAŞMA DİKKATE ALINDI, 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ



DHA'nın haberine göre; alınan beyanların ardından mahkeme hakimi davayı karara bağladı. Mahkeme, "Ölenin eşit kusuru ve uzlaşma sağlanmasını" dikkate alarak cezanın alt sınırdan verilmesine karar verdi. Mahkeme, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 2 yıl hapis cezası verdi. Sanığın olaydan duyduğu pişmanlığı da hafifletici neden olarak kabul eden mahkeme, cezayı 1 yıl 8 aya indirerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanığın 5 yıl içerisinde kasten yeniden bir suç işlememesi durumunda davanın düşürüleceği karara yazıldı.

NE OLMUŞTU?



Beyoğlu'nda 1 Mayıs 2016'da gösterilere izin verilmeyen Tarlabaşı Bulvarı'nda 25 yaşındaki polis Abdurrahman O.'nun kullandığı TOMA, yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki Nail Mavuş'a çarparak ölümüne neden olmuştu. Polis memuru hakkında, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda ölen kişinin sanıkla eşit oranda kusurlu olduğu savunulmuştu.

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