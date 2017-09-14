Gümüşhane Valisi Okay Memiş, tekneyle Kürtün ilçesi sınırlarındaki Özkürtün Barajı'na açılarak bir süre teknenin dümenini eline aldı, burada faaliyet gösteren işletmelere ait balık üretim kafeslerini yerinde inceledi ve balıkları yemledi.
İHA'nın haberine göre, Torul Kaymakamı ve Kürtün Kaymakam Vekili Mustafa Karali, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlbeyi Aydın'ın da eşlik programda işletme sahipleriyle görüşerek sorunlarını dinleyen Vali Memiş, üreticilerin talepleriyle ilgili notlarını aldı.
Harşit Çayı üzerinde enerji üretimi amacıyla yapılan Torul ve Kürtün barajlarının toplam göl alanlarının 6,5 kilometre kare olduğunu ifade eden Vali Memiş, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Karadeniz bölgesinin en önemli alabalık ve Karadeniz somonu üretim sahalarından birisinin Torul ve Kürtün baraj gölleri olduğunu söyledi.
"2 BARAJ GÖLÜNDEKİ 11 İŞLETMEDE YILDA YAKLAŞIK 3 BİN TON BALIK ÜRETİYORUZ"
Kürtün ve Torul barajlarının elektrik enerjisi üretiminin yanında Gümüşhane'nin ve bölgenin ekonomisine çok ciddi anlamda katkı sağladığına değinen Vali Memiş, baraj göllerinde ki 11 işletmede yılda yaklaşık 3 bin tonluk alabalık ve Karadeniz somonu üretiminin söz konusu olduğunu kaydetti.
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