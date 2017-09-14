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Bu barajların temiz ve sağlıklı sularında üretilen balıkların tüm Karadeniz bölgesi illerine gönderildiğini, hatta Karadeniz somununun daha sonra denize giderek yetiştirildikten sonra Japonya'ya ihraç edildiğine vurgu yapan Vali Memiş, "Bizim için hakikaten mutluluk verici bir durum. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Gümüşhane'de, Torul'da, Kürtün ve Özkürtün'de kafes balıkçılığı artık bir kültür haline geldi" dedi.