Cenk Tosun bombası!

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Baba Tosun’un ise Tottenham ve Everton’a, “Cenk’in kulübüyle sözleşmesi sürüyor. Bizim bir sıkıntımız yok. Kulüp “Git” derse gideriz, yoksa kalırız. Bu işi kulüp ile görüşmeniz gerek. Ancak Cenk’in tercihi İngiltere” dediği öğrenildi.