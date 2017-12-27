Sarı- Lacivertliler, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yaparken İngiltere’den gelen haberle sarsıldı.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Tottenham, Hollandalı oyuncusunu ara transfer döneminde geri çağırdı ve kulübe dönmesini istedi.
Tottenham'ın bu konudaki tek güvencesinin, sözleşmeye koydukları bir madde olduğu haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu.
Sözleşmedeki, “Ocak ayında geri çağırabiliriz” maddesi, Fenerbahçe'nin elini kolunu bağlıyor ve yönetim bu karardan İngiliz kulübünü geri çevirmek için görüşmelere başladı. Yönetim şimdi Tottenhamlı yetkilileri ikna etmeye çalışıyor.
Vincent Janssen, Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı son oyuncu olmuştu fakat kısa sürede herkes tarafından beğenilmişti. Hollandalı forvet Vincent Janssen, belki gol yollarında beklenen katkıyı sağlamadı ama hücumdaki çalışkanlığıyla göz doldurdu.
Sarı- Lacivertliler, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yaparken İngiltere’den gelen haberle sarsıldı.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Tottenham, Hollandalı oyuncusunu ara transfer döneminde geri çağırdı ve kulübe dönmesini istedi.
Tottenham'ın bu konudaki tek güvencesinin, sözleşmeye koydukları bir madde olduğu haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu.
Sözleşmedeki, “Ocak ayında geri çağırabiliriz” maddesi, Fenerbahçe'nin elini kolunu bağlıyor ve yönetim bu karardan İngiliz kulübünü geri çevirmek için görüşmelere başladı. Yönetim şimdi Tottenham’lı yetkilileri ikna etmeye çalışıyor.
Vincent Janssen, Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı son oyuncu olmuştu fakat kısa sürede herkes tarafından beğenilmişti. Hollandalı forvet Vincent Janssen, belki gol yollarında beklenen katkıyı sağlamadı ama hücumdaki çalışkanlığıyla göz doldurdu.
Mücadeleci futboluyla Aykut Kocaman’ın sistemindeki en önemli parça haline gelen Janssen, Aykut Kocaman'ın sakatlık dışında her zaman oynattığı isimlerden oldu.
Aykut Kocaman, zaman zaman sakatlığı tam iyileşmemesine rağmen Hollandalı yıldızı 11’de görevlendirdi. Teknik heyet ve yönetim, ocak ayında yapılacak transferler için mesai harcarken, Janssen konusunda İngiltere’den gelen haber moralleri bozdu.
Tottenham, 23 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe’ye 1 yıllığına kiralasa da sözleşmeye koyduğu, “Ocak ayında geri çağırma hakkına sahibiz” maddesi, bu transfer için sadece Tottenham'ın karar mercii olduğunu gösteriyor.
Tottenham'ın forvet bölgesine alternatif aradığı için bu maddeyi kullanma kararı aldığı ve Fenerbahçe Yönetimi’ne gerekli bilgilendirmeyi yaptığı belirtildi. İngiltere'den gelen bu beklenmedik gelişme, Fenerbahçe'nin tüm planlarını alt üst etti.
Yönetim, Tottenhamlı yetkililerle temasa geçerek bu karardan geri adım atmalarını istedi. Fenerbahçe cephesi, her fırsatta çok mutlu olduğunu açıklayan Janssen’in de bu konuda kendilerine destek vermesini beklediklerini oyuncuya iletti.
Hollandalı yıldız, geçtiğimiz yaz Tottenham ile sorunlar yaşamış ve ayrılık kararı almıştı. Önce Chelsea’nin lisanslı ürünlerini satan dükkandan alışveriş yaparken görüntülenen Vincent Janssen, ardından taraftarın büyük tepkisini çekmişti.
23 yaşındaki forvet daha sonra kulübünün kendisini Brighton’a gönderme talebini geri çevirmiş ve kadro dışı kalmıştı. Türkiye’de transfer döneminin son günlerinde, Avrupa’nın diğer liglerinden daha geç kapanması sayesinde Vincent Janssen, Fenerbahçe’ye gelmişti.
Tottenham Menaceri Mauricio Pochettino, Fernando Llorente’yi transfer ettikten sonra Janssen’i gözden çıkarmıştı fakat İspanyol forvetin ilk yarıdaki performansı büyük bir hayal kırıklığı oldu ve Kuzey Londra ekibi, yeni golcü arayışlarına başladı.
Bu nedenle Arjantinli teknik adam, Vincent Janssen’i geri istedi. Bir diğer iddiaya göre ise Napoli, Milik’in sakatlanması sonrası 23 yaşındaki oyuncuya talip oldu.
Tottenham’ın Napoli ile anlaşma sağladığı, bu nedenle Vincent Janssen’i geri çağırıp bu takıma satacağı öne sürüldü.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 11 maça çıkan Vincent Janssen, 2 gol atıp 2 de asist yaptı.
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