Trabzonspor'da Bero’nun 250 bin Euro’luk taksiti nedeniyle gelen transfer yasağının ardından bir tehlike daha kapıda... Gazete Habertürk'ün haberine göre, Bordo-Mavili takımda bazı oyuncuların kulübe ihtar gönderdiği ve geciken ödemelerinin tahsilini istediği öne sürüldü. Ödemelerin gereken süre zarfında ödenmemesi halinde futbolcuların FIFA’ya gideceği ve böyle bir durumda Avrupa kupalarından men cezası gelebileceği belirtiliyor. Ayrıca Sosa’nın transferinden kaynaklı olarak Milan’a gereken ödemelerin zamanında yapılmaması nedeniyle İtalyan ekibinin de FIFA’ya başvurmak üzere olduğu kaydedildi.

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