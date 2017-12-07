Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe Doğuş maçının kararlarını açıkladı.

Kurul, Trabzonspor'a 2 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 150 bin TL para cezası verdi. Ayrıca Trabzonspor Başkanı Abiş Hopikoğlu'na 102 gün hak mahrumiyeti ve 112 bin 500 TL para cezası, oyuncular Christopher Ewaoche Obekpa'ya 50 bin, Alper Saruhan'a da 15 bin TL para cezası verildi.

TBF Disiplin Kurulu'nun kararları şöyle;

A.Trabzonspor Basketbol Kulübü'nün;



a.Gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle,



i.İhlalin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



ii.Eylemlerin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 73.1. maddesinde belirtildiği şekilde "müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırmasına", tribünlerin boşaltılmasına ve müsabakaya ara verilmesine neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 1 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 35.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



b.Seyircilerinin sözlü tezahürat şeklinde gerçekleşen eylemleri yanında aşağılayıcı, tahrik ve taciz edici nitelikte afiş ve pankartları tribünlere asmak sureti ile Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39.maddesini ihlal ettiği anlaşılmakla;



i.Çirkin ve kötü tezahürat ihlalinin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



ii.Eylemlerin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 73.1. maddesinde belirtildiği şekilde "müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırmasına" ve tribünlere asılan ihlal kapsamındaki afiş ve pankartların toplanmasına direnilerek müsabakanın bütünlüğüne zarar verilmesine neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 1 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 35.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



c.Müsabaka sonrası 05.12.2017 tarihinde Kulüp internet sitesinde yayınlanan "Basına ve Kamuoyuna Duyuru" başlıklı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 30/3. maddesi gereğince 50.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

d.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 2 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 150.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



B.Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu'nun;



a.Rakip takım basketbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 31/2. maddesi gereğince 45 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, hakaret ihlali nedeni ile aynı sezon içerisinde kesinleşmiş bir cezasının bulunduğu anlaşılmakla verilen ceza Basketbol Disiplin Talimatı'nın 10.maddesinde düzenlenen "tekerrür" hükmü uyarınca takdiren ¼ oranında arttırılarak 57 gün hak mahrumiyeti ve 62.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



b.Müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 30/2. maddesi gereğince 45 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 102 gün hak mahrumiyeti ve 112.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



C.Trabzonspor Basketbol Kulübü Yöneticisi Nazif Çakıroğlu'nun;



a.Rakip takım basketbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 33/2. maddesi gereğince, ihlalin ağırlığı ve akredite olunmayan alanda gerçekleştirildiği dikkate alınarak takdiren 60 gün hak mahrumiyeti ve 65.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



b.Rakip takım görevlisine yönelik saldırısı nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 33/2. maddesi gereğince, ihlalin ağırlığı ve akredite olunmayan alanda gerçekleştirildiği dikkate alınarak takdiren 60 gün hak mahrumiyeti ve 65.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 120 gün hak mahrumiyeti ve 130.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



D.Trabzonspor Basketbol Kulübü basketbolcusu Christopher Ewaoche Obekpa'nın rakip takım basketbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle, ihlalin aynı sezon içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 33/2. ve 33/4. maddeleri gereğince 50.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



E.Trabzonspor Basketbol Kulübü basketbolcusu Alper Saruhan'ın, Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 32.maddesi ve Resmi Basketbol Oyun Kuralları'nın 39.2.1. maddesine aykırı biçimde takım sırası bölgesini terk ederek oyun sahasına girmesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 34. maddesi gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/411) karar verilmiştir.

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