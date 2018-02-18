Spor Toto Süper Lig'in 22. haftanın en kritik mücadelelerinden birinde Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i ağırladı. Fenerbahçe'ye mağlup olarak liderliği kaptıran Başakşehir, aldığı kritik galibiyetle yara sardı. Bordo-mavililer ise üst üste 5 beraberlik aldıktan sonra kritik bir 3 puanı bıraktı.

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Trabzonspor maça hızlı başladı. 4. dakikada Burak Yılmaz'ın kısa pasıyla topla buluşan Okay Yokuşlu ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye uzaklardan şutunu çekti ancak bu topa Volkan Babacan son anda dokunarak ve kornere gönderdi.





Trabzonspor - Başakşehir





















Trabzonspor - Başakşehir

Bordo-mavililer 10. dakikada rakip kalede bir pozisyon daha buldu: Sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Yusuf Yazıcı kaleye şutunu gönderdi ancak bu topu kaleci Volkan Babacan kontrol etti.

Turuncu-lacivertliler 19. dakikada bir gol buldu ancak Bülent Yıldırım, golü iptal etti: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Emre Belözoğlu ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu topa Arda Turan kafa vuruşunu yaptı ve ağlarla buluşturuyor ancak bu pozisyon kafa vuruşu öncesi yapılan faul gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

Maçın ilk golü 36. dakikada geldi: Arda Turan'ın kısa pasıyla sol kanatta topla buluşan Edin Visca ceza sahası dışı sağ çaprazdan ceza sahası içine ortasını yaptı. Altıpasın hemen yanında topa hareketlenen Emmanuel Adebayor kafa vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu ve Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

Togolu futbolcu, attığı bu golle ligdeki gol sayısını 11'e yükseltti. Adebayor ayrıca oynadığı son 4 lig maçında rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.



SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Başakşehir, 63. dakikada gole çok yaklaştı: Paslaşılarak kullanılan serbest vuruş sonrasında topla buluşan Alexandu Epureanu ceza sahası dışı sol çaprazdan ceza sahası içine ortasını yaptı. Arka direğe yakın bölgede topa hareketlenen Emmanuel Adebayor kafa vuruşunu yaptı ancak bu top kaleci Onur Kıvrak'ın kontrolünde kaldı.

Konuk ekip bu pozisyondan sadece 2 dakika sonra bir kez daha gole yaklaştı: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Junior Caiçara ceza sahası içine ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemen yanında topa hareketlenen Emmanuel Adebayor kafa vuruşunu yaptı ancak bu top kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

Başakşehir, 71. dakikada rakip kale önünde bir kez daha gol aradı: Ceza sahası yayı önünde kısa pasla topla buluşan Edin Visca rakibinden sıyrılıp kaleye şutunu çekti ancak bu top kaleci Onur Kıvrak'ın kontrolünde kaldı.

Trabzonspor, aradığı gole 81. dakikada çok yaklaştı: Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında topla ilerleyen Fabian Castillo ceza sahası içine topla ilerleyip altıpas yanından pasını verdi. Altıpas önüde topu Burak Yılmaz kontrol etmek istedi ancak bu topu araya giren savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

Maçın kalan dakikalarında gol olmadı ve Başakşehir, mücadeleyi 1-0 kazandı. Trabzonspor taraftarları oyundan çıkan Yusuf Yazıcı, Onazi'yi ıslıklarken tribünlerde 'Yönetim istifa' tezahüratları yapıldı.

Başakşehir, bu sonuçla puanını 46'ya yüksletti ve liderliği maç fazlasıyla Galatasaray'dan geri aldı. Trabzonspor ise üst üste 6. lig maçında da puan kaybetti ve haftayı 33 puanla kapadı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı maçın ilk 11'ine göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde ara transferde kadroya dahil edilen Filip Novak, yedek kulübesine çekilirken bu futbolcunun yerine Pereira 11'de forma giyme şansı yakaladı. Göztepe maçında kart cezası nedeniyle oynamayan ve ardından yedek kulübesinde yer alan Portekizli oyuncu, 2 hafta sonra 11'de oynadı.

Orta alanda Kucka'nın yerine Onazi, stoperde Uğur Demirok'un yerine Durica, Bero'nun yerine kart cezası sona eren Yusuf Yazıcı, Rodallega'nın yerine de tedavisi tamamlanan Burak Yılmaz, 11'de forma giyen diğer oyuncular oldu.

BURAK YILMAZ 2 HAFTA SONRA

Bordo-mavili takımın ligin son 2 haftasında Göztepe ve Gençlerbirliği ile oynadığı maçlarda kasıklarındaki sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir maçıyla tekrar formasına kavuştu. Hollanda'da tedavisi tamamlandıktan sonra hafta içinde antrenmanlarda yer alan golcü futbolcu, Rodallega'nın yerine forvette görev yapan tek oyuncu oldu. Nijeryalı oyuncu Onazi de 3 hafta aradan sonra 11'de görev yaptı.

TARAFTAR İLGİSİ AZ

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Ligde son 5 maçta berabere kalan bordo-mavililerin Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta tribünlerin büyük bölümünde boşluklar gözlendi.

DETAYLAR BİRAZDAN...