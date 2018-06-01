Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son dönemde döviz kurlarında meydana gelen artış nedeniyle sıkıntı çektiklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ağaoğlu, konuyla ilgili olarak 30 Haziran'da çok ciddi bir tüzük değişikliğine gideceklerini ifade etti.

Altyapıdan gelen çocuklara sahip çıkılması gerektiğini anlatan başkan Ağaoğlu, "Bu konuyla ilgili 30 Haziran'da çok ciddi bir tüzük değişikliğine gidiyoruz. Borçlanmaya çok ciddi sınırlar, belirli miktarların üzerindeki borçlanmanın genel kurul onayına tabii olması gerektiği, genel kurul onayının alınmadığı yerlerde de bu tür borçlanmalardan kulüp başkanın ve kulüp yönetiminin fiilen sorumlu olacağı şeklinde çok ciddi değişiklikler yapacağız tüzüğümüzde. İbra olayının değişmesi lazım. Benim borcum yıllık gelirimin 8 katıysa bundan birilerinin sorumlu olması lazım. 'İbra edildim, gittim' yok böyle bir şey. Türkiye'nin cari açığının büyümesine neden olan kurumlarız." değerlendirmesini yaptı.

Kulüplerin bu konuda çok ciddi önlemler alması gerektiğine dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Yabancı futbolcuların transferlerinde yabanca para birimi ile mukavele imzalanması, son aylarda dövizdeki dalgalanma, Türk parasındaki değer kaybı, kulüplerin bu anlamdaki maliyetini oldukça yukarılara taşıdı. Gelirleri Türk lirası olup, giderlerinin yüzde 80'ini dolar yada avro cinsinden olan bir endüstri haline geldik. Bunun sıkıntılarını çeken kulüplerden bir tanesi de Trabzonspor. Son bir ay içinde profesyonel kadro maliyetinde 15 milyon liralık bir artış meydana geldi. Bunlara sınırlama getirilmeli. Bu konuda yasa çıkması lazım."

BURAK YILMAZ'IN DURUMU

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, basında Burak Yılmaz ile ilgili çıkan transfer haberlerine ilişkin olarak, "Bu futbolcularla ilgili olarak herhangi bir kulübün herhangi bir düşüncesi varsa öncelikle konuşmaları gereken, müracaat etmeleri gereken yer Trabzonspor Kulübüdür. Bunun böyle bilinmesi lazım." dedi.

"Sadece Burak Yılmaz ile alakalı değil herkesle alakalı bir takım şeyler yazılıyor, çiziliyor." diyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem Burak, hem de diğer tüm futbolcularımız Trabzonsporumuzun sözleşmeli futbolcularıdır. İşin gerçeği de bu. Sadece Burak ile değil tüm futbolcularımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunlar Trabzonspor Kulübünün karşılayacağı rakamlar değil. Bir şekilde hata yapılmış. Bu yanlışı sürdürmek niyetinde değiliz."

Başkan Ahmet Ağaoğlu, yüksek maliyetli futbolcuların menajerleriyle toplantılar gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün de ikisinin menajerleriyle görüşmemiz olacak. Ciddi indirimler istedik. Özellikle yerli futbolcularımızın da parasını kur üzerinden sabitleyerek Türk lirasına döndürme gibi düşüncemiz var. İndirim söz konusu olamıyorsa bu futbolcuların bize satılan değeri üzerinden, gerçek değerleriyse, aynı değerlerden müşteri bulmanız mümkün. Menajerlerine bunu söylüyoruz. Verdiğimiz parayı istiyoruz. İndirimlerde yüzdeyi telaffuz etmek ne kadar doğru olur. Türk lirası, avro karşısında son 1 yıl içinde yüzde 50 oranında değer kaybetti."

TÜRKİYE'NİN 2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ADAYLIĞI

Başkan Ahmet Ağaoğlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın mutlaka Türkiye'de yapılması gerektiğine dikkati çekti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın çok önemli bir organizasyon olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Türkiye, her yıl bir olimpiyat yapabilecek organizasyon gücüne ve yeterliliğine sahip bir ülke. Hem tesis anlamında, hem de son yıllarda uluslararası organizasyonlarda elde ettiğimiz tecrübeler anlamında. 2024'ün kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'de yapılması lazım." görüşlerini paylaştı.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine ilişkin bir soruya da başkan Ağaoğlu, şu yanıtı verdi:

"VAR sistemi adalet dağıtır ama her şüphe duyulan tartışmalı pozisyonda VAR sistemine gözleri çevirirsek maçlar bitmez ve VAR sistemini de başlamadan öldürmüş oluruz. Sınırlı sayıda pozisyonlarla limitlenmesi lazım. Bu konuda hassas olmak lazım. En fazla 10 pozisyonla sınırlı kalmalı."