Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta Habertürk'e konuştu

Süper Lig’deki ilk 4 maçında 7 puan toplayan Trabzon’da başkan Muharrem Usta, yaşanan sorunları geride bıraktıklarını ve büyük hedefler koyduklarını söyledi.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre iyi bir grafik yakaladıklarını belirten başkan Usta, “Her türlü takdiri hak eden taraftarımız bu başarının kazanılmasında bir kere daha en büyük pay sahibi olmaya devam ediyor. Gelecek için büyük hedeflerimiz var. Sahip olduğumuz tarihi miras öyle büyük bir mirastır ki en ağır darbelerde bile bizi onun büyüklüğü ayakta tutacaktır. 50. yılımızda bizim yapmamız gereken, bu tarihi mirasın üzerine yeni başarılar koymak ve gelecek nesillere dev bir miras bırakmaktır” ifadelerini kullandı.

''BAŞARILI OLMAK BOYNUMUZUN BORCU''

Usta, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün yakaladığımız tempo, camiamıza ihtiyaç duyduğu motivasyonu kazandırdı. Sportif sahada başarılarımızın artarak devam etmesi ve bunun, ekonomik sahaya da yansıyarak marka değerimizin yükselişine ivme kazandırması en büyük temennimizdir. Saha içi istikrar ve sağlıklı bir ekonomik yapı olmazsa olmaz iki sac ayağıdır. Taraftarımız bize güvenmeye ve bizi desteklemeye devam ettikçe bu her iki alanda da Trabzonspor’u evrensel kriterlerde başarılı bir kulüp yapmak boynumuzun borcudur.”

Muharrem Usta

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