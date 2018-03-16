Trabzonspor Basketbol Kulübü’nde iki ayrı şok yaşanıyor. Takımda bulunan yabancı oyuncuların parasını alamadıkları gerekçesiyle iki gündür protesto amacıyla idmanlara çıkmadığı bilinirken, bu isimlerin yokluğunda altyapıdan takıma takviye yaptığı kaydedildi. Bununla birlikte potada da transfer yasağı ile karşı karşıya olunduğu ifade edildi. Bordo-Mavililer’in yaklaşık 2 milyon doların üzerinde transfer borcundan dolayı FIBA’nın kıskacında olduğu ve her an transfer yasağı getirilebileceği bildirildi.

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