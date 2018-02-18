Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı’na yeniden Ali Sürmen seçildi. 806 üyeden 474’ün katıldığı seçimde mevcut başkan Ali Sürmen, 332 oy alırken, rakibi Şükrü Kuleyin 137’de kaldı, 5 oy da geçersiz sayıldı. Sonucun belli olmasının ardından Sürmen ve Kuleyin, kol kola kürsüye geldi. Sürmen, Trabzonspor’a yakışır bir kongre gerçekleştirdiklerini söyledi. Öte yandan kongrenin yapıldığı salonun camına asılan “Silahla girmek yasaktır” yazısı çok konuşuldu.

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