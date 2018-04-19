Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı yapılan idmana sakatlıkları bulunan Onur Recep Kıvrak ile Fabian Castillo'nun katılmadığı, Ogenyi Onazi ile Burak Yılmaz'ın ise takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.

Bordo-mavili futbolcuların antrenmanda, koşu ve pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı maç yaptığı belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman sonrası barbekü partisi yapıldı.

Barbekü partisine kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yönetim kurulu üyeleri, A takımın teknik heyet ve oyuncuları, 1461 Trabzon'un yönetim, teknik heyet ve futbolcuları, kurucu üye Nizamettin Algan, divan kurulu Başkanı Ali Sürmen, denetleme kurulu başkanı Mahmut Ören, disiplin kurulu başkanı Alpaslan Özdemir, sicil kurulu başkanı Osman Çavuşoğlu, arşiv ve müze kurulu başkanı Mehmet Salih Uzun ve davetliler katıldı.