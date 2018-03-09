Kuruluşunun 50. yılında sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak beklentilerin bir hayli gerisinde kalan Trabzonspor'da, yönetim kongre kararı alarak görev süresini tamamlamadan bir dönemi daha geride bıraktı. Trabzonspor'da 6 Aralık 2015 tarihinde göreve gelen Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim kurulu, elde edilen saha sonuçları nedeniyle sıkıntılı günler yaşadı. 50. yıl hedefiyle başladığı sezonda büyük bir hayal kırıklığı ve tahribat yaşayan bordo-mavili kulüp ekonomik sorunları aşma noktasında da sıkıntı yaşadı. Ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan bordo-mavililer, fırsat haftalarını ise değerlendiremedi. Son Beşiktaş mağlubiyetinin ardından iyice tavan yapan 'istifa' isteğine duyarsız kalmayan yönetim, kongre kararı alarak yeni bir dönemin başlamasının önüne açtı.

İKİ BUÇUK YILDIR GÖREVDE

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, görevde bulunduğu 2,5 yıllık süreçte sportif olarak hedeflediği başarıyı bir türlü yakalayamadı. İstikrar adına Teknik Direktör Ersun Yanal'a alınan başarısız saha sonuçlara rağmen sabır gösteren Usta, büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirerek kan değişikliğine gitti. Çalımbay ile yeniden çıkış yakalayan bordo-mavililer 2018 yılında ise sezon başında yaşadığı benzer sıkıntıları yaşayarak çöküş dönemine girdi. Usta, göreve başladığı ilk dönemde 7 Aralık 2015'te ligde Eskişehirspor ile karşılaşmıştı. Sahadan 3-1 lık skor ile ayrılan bordo-mavililer söz konusu dönemle birlikte ligde çıktığı 79 maçta 30 galibiyet, 29 mağlubiyet ve 20 beraberlik elde etti.

TRABZONSPOR'UN 16. BAŞKANIYDI

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili kulübün 16. başkanı olarak tarihe geçti. 822 gündür görevde olan Usta, bordo-mavili kulüpte görev yapmış bir çok başkan gibi görev süresini tamamlayamadan ayrılan isimler arasında yer alacak. Bir önceki başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kongre kararı almasının ardından göreve gelen Muharrem Usta, geçmiş yönetimlerin yaşadığı benzer sıkıntılara önlem alamayarak başarısız sonuçların yaşanmasına yol açtı ve kongre kararı almak durumunda kaldı.

Bordo-mavili kulüp, Usta'nın görevde bulunduğu sürede lig, Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere Avrupa kupası hedeflerinden uzak kaldı. Trabzonspor, ligde en fazla mağlubiyet yaşadığı dönemi de Usta başkanlığında geride bıraktı. 2015-16 sezonunu 40 puanla 13. sırada tamamlayan ve 18 yenilgi ile lig tarihinde en fazla mağlup olduğu dönemi yaşayan bordo-mavililer, ayağa kalkma yılı olarak gördüğü 2016-17 futbol sezonunda ise 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 yenilgiyle 51 puan topladı ve 6. sırada yer aldı. Büyük umutlarla başlanan sezonda ise önemli transferlere imza atan bordo-mavililer oynadığı 24 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi 46 puanla 7. sırada bulunuyor.

EKONOMİK SORUN ÇÖKÜŞÜN BAŞLAMASINA YOL AÇTI

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, göreve geldiği günden beri kulübün ekonomik yapısı nedeniyle sağlıklı bir çalışma ortamının aksine sıkıntılı bir tablo içinde planlama yaptı. Bir taraftan düzelmesi gereken ekonomik tablo, diğer taraftan yarışmacı bir takım kurmak için yoğun bir mesai harcadı. 50. yıl hedefi, camianın şampiyonluk arzusu ve heyecanı, alınan saha sonuçlarının ardından yerini karamsarlığa bırakırken, ekonomik sorunlar çöküşün başlangıcı oldu.

AYRILANLARA RAĞMEN MUHARREM USTA DEVAM ETMİŞTİ

Trabzonspor yönetimlerinde alışılmış hale gelen sonradan istifalar Muharrem Usta yönetiminde de devam etti. Bordo-mavili kulüpte 2017 yılında 9 yönetici istifa etti. Orhan İlarslan, Fatih Vardaroğlu ve Emre Aksoy ayrı dönemlerde istifa ederken, Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu, Nevzat Aydın, Tuncay Bekiroğlu, Yiğit Oğuz Duman ve Özer Bayraktar, bordo-mavili takımın Malatyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından toplu şekilde istifa etmişti. Usta ile birlikte asbaşkan Ahmet Çubukçu, İsmail Yüksek, Ali Rıza Egemen, Gökhan Saral, Gençağa Meriç, Okan Alemdaroğlu, Çoykun Bülbül, Adem Beder ve Erhan Çimşir yola devam eden isimler olmuştu.

YERLİ VE YABANCI 22 OYUNCU TRANSFER ETTİ

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, döneminde bordo-mavililer 22 oyuncu transfer etti. Muharrem Usta, görevde bulunduğu süre boyunca 17'si yabancı toplam 22 oyuncu transferine imza attı. Söz konusu oyuncuların bonservislerine 34 milyon 168 bin Euro (yabancı oyuncuların bonservis bedellerine 34 milyon 168 bin Euro (163 milyon 269 bin TL) ödedi. Transfer ettiği oyunculara ise yıllık 26 milyon Euro (122 milyon 465 Bin TL) ödemeyi taahhüt etti. İşte Muharrem Usta'nın kadroya kattığı oyunculara ödediği bonservis bedelleri ve yıllık ücretleri:



Hugo Rodallega....: 1.600.000 1.600.000

Fabian Castillo......: 3.318.000 1.068.000

Emmanuel Mas.....: 1.500.000 1.272.000

Luis Ibanez...........: 1.400.000 850.000

Ogenyi Onazi........: 3.500.000 1.000.000

Hyun-Jun Suk.......: 800.000 1.000.000

Matus Bero............: 2.500.000 450.000

Ramil Sheydaev.....: 200.000 430.000

Theo Bongonda......: 750.000 900.000

Juraj Kucka............: 5.000.000 2.250.000

Tomas Hubocan.....: 250.000 1.800.000

Jose Sosa..............: 5.000.000 3.000.000

Serge Akakpo.......: Bedelsiz 44.000

Carl Medjani.........: Bedelsiz 1.050.000

Joao Pereira.........: Bedelsiz 950.000

Jan Durica.............: Bedelsiz 1.300.000

Novak..................: 1.900.000 1.000.000

Güray Vural..........: (Alper-Soner) 1.550.000 TL

Muhammet Demir: 2.750.000 1.100.000 TL

Olcay Şahan........: 200.000 1.700.000

Burak Yılmaz........: 3.500.000 3.550.000

K.Ahmet Çörekçi..: Bedelsiz 1.800.000 TL