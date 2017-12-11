Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Bordo-mavililer antrenmanı, taktik çalışması ve yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

Kasımpaşa maçından sonra takıma verilen bir günlük izinde İstanbul'da hasarlı trafik kazası geçiren Burak Yılmaz, Trabzon'a döndü. Antrenmana katılan Burak, takımdan ayrı bir süre koşu yaptı.