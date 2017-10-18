Trabzonspor'da Ersun Yanal telefonda kovuldu

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Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; her defasında Yanal’ın arkasında duran, hatta 4-3’lük Alanya yenilgisinde bile tecrübeli hocayı savunan Muharrem Usta’nın sabrının da 6-1’den sonra taştığı ve başkanın iş için gittiği Londra’dan telefon açarak Yanal’ı kovduğu belirtildi.