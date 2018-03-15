Kongre kararı alan Trabzonspor’da eski başkan Sadri Şener’den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın açıklamasına göre mevcut başkan Muharrem Usta’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı “Kendi yönetimim dönemimde gerçekleştirdiğim borçlanmayı üstleneceğim. Benden önceki yönetimler de kendi dönemlerindeki borçlanmaları karşılasınlar” şeklindeki açıklamasını değerlendiren Şener, bu öneriyi garip karşıladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biz onları ödeyelim ama herkesin döneminde alınıp satılan futbolcuların paraları da bize mi verilecek? Tuhaf ve komik bir açıklama yapmış. Bu iş zıvanadan çıktı. Kaçıp kurtulma formülü gibi bir şey haline döndü.”

‘HİBELER DE ALINACAK MI?’

“Peki o zaman herkes hibe ettiklerini de geri alacak mı? Mesela ben kendi dönemimde hibe ettiklerimi geri alacak mıyım? O zaman geçmişe dönük bütün başkanlar hesap kitap yapsın. Ben 177 milyon TL borç ile bıraktım. Ama kazanılmış 1 lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğum vardı. Beşiktaş’ın 2 milyar TL borcu var. Ama kazandığı 2 şampiyonluk ve Avrupa başarıları var. Kulüpte hiçbir başarı kazanamayanlar bu borcu ödesin."

USTA: CENAZE GECEMİZDE İSTİFA ETTİLER

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kongre süreci ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Kendi dönemindeki borçları ödeyeceğini ve tarihe Bordo-Mavili kulübü borçlandıran başkan olarak geçmeyeceğini yineleyen Usta, “Aslında hüzünlüyüm. Bu sene iyi işler yapmak istedik, yoğun çaba sarf ettik ama çeşitli nedenlerle olmadı. En azından Avrupa hedefimiz var, onu kaçırmamalıyız. Kongre kararı zor bir karardı. Bütün camia şunu bilsin ki, Trabzonspor’un geleceğini en erken zamanda planlaması lazım” şeklinde konuştu.

Usta, ligin ilk yarısındaki Yeni Malatya yenilgisinin ardından gelen istifalara da değinerek sözlerini şöyle noktaladı: “Zaten bizim son dönemimizdeki performansa baktığımızda bir başkan olarak çok canımız sıkılıyordu. Bir Malatya maçına bakıyoruz... Bizim cenaze gecemizde yönetimden topluca istifa edenler olması, benimle yürüyen arkadaşlara çok etik dışı şekilde ‘İstifa edin, yönetim düşsün’ teklifi yapılması bizi böyle bir duruma getirdi.”