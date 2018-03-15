Kongre kararı alan Trabzonspor’da eski başkan Sadri Şener’den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın açıklamasına göre mevcut başkan Muharrem Usta’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı “Kendi yönetimim dönemimde gerçekleştirdiğim borçlanmayı üstleneceğim. Benden önceki yönetimler de kendi dönemlerindeki borçlanmaları karşılasınlar” şeklindeki açıklamasını değerlendiren Şener, bu öneriyi garip karşıladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Biz onları ödeyelim ama herkesin döneminde alınıp satılan futbolcuların paraları da bize mi verilecek? Tuhaf ve komik bir açıklama yapmış. Bu iş zıvanadan çıktı. Kaçıp kurtulma formülü gibi bir şey haline döndü.”
‘HİBELER DE ALINACAK MI?’
“Peki o zaman herkes hibe ettiklerini de geri alacak mı? Mesela ben kendi dönemimde hibe ettiklerimi geri alacak mıyım? O zaman geçmişe dönük bütün başkanlar hesap kitap yapsın. Ben 177 milyon TL borç ile bıraktım. Ama kazanılmış 1 lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğum vardı. Beşiktaş’ın 2 milyar TL borcu var. Ama kazandığı 2 şampiyonluk ve Avrupa başarıları var. Kulüpte hiçbir başarı kazanamayanlar bu borcu ödesin."
USTA: CENAZE GECEMİZDE İSTİFA ETTİLER
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kongre süreci ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Kendi dönemindeki borçları ödeyeceğini ve tarihe Bordo-Mavili kulübü borçlandıran başkan olarak geçmeyeceğini yineleyen Usta, “Aslında hüzünlüyüm. Bu sene iyi işler yapmak istedik, yoğun çaba sarf ettik ama çeşitli nedenlerle olmadı. En azından Avrupa hedefimiz var, onu kaçırmamalıyız. Kongre kararı zor bir karardı. Bütün camia şunu bilsin ki, Trabzonspor’un geleceğini en erken zamanda planlaması lazım” şeklinde konuştu.
Usta, ligin ilk yarısındaki Yeni Malatya yenilgisinin ardından gelen istifalara da değinerek sözlerini şöyle noktaladı: “Zaten bizim son dönemimizdeki performansa baktığımızda bir başkan olarak çok canımız sıkılıyordu. Bir Malatya maçına bakıyoruz... Bizim cenaze gecemizde yönetimden topluca istifa edenler olması, benimle yürüyen arkadaşlara çok etik dışı şekilde ‘İstifa edin, yönetim düşsün’ teklifi yapılması bizi böyle bir duruma getirdi.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.